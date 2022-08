La gira de Sánchez començarà la setmana que ve. Foto: Europa Press



El president del Govern, Pedro Sánchez , farà una sèrie de visites a països d'Amèrica Llatina la setmana que ve que portarà a Colòmbia, l'Equador i Hondures , segons va informar la Moncloa el 17 passat d'agost.

La gira, la primera que realitza Sánchez al sud del continent americà aquest any, arrencarà dimecres 24 d'agost a Colòmbia, on es trobarà amb el seu nou president, l'esquerrà Gustavo Petro, que va prendre possessió del càrrec el dia 7 passat. ja va acudir a aquest país l'agost del 2018 en el marc de la seva primera visita a la regió després d'arribar al Palau de la Moncloa.

A continuació el president del Govern es traslladarà a l'Equador, on el seu president, Guillermo Lasso, va anunciar precisament aquest dimarts el seu desplaçament a Houston (Estats Units) per fer-se proves després de ser-li diagnosticat un carcinoma. De moment Moncloa no ha avançat el contingut de l'agenda de Sánchez a Quito.

L'última parada portarà el cap de l'Executiu a Tegucigalpa, on cal esperar que es reuneixi amb la presidenta del país, l'esquerrà Xiomara Castro, al poder des del gener passat. Tant en el cas d'Equador com d'Hondures, serà la primera ocasió en què Sánchez visiti aquests països.