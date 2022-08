Griñán té el suport de la família i d'expresidents del Govern. Foto: Europa Press



La dona de José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, i el seu fill, Manuel Griñán Caravaca , presentaran la petició d'indult parcial per a l'expresident andalús al·legant la seva "intachable trajectòria vital caracteritzada per la lluita per la Democràcia" i que al llarg de 40 anys anys dedicats al servei públic "mai ha obtingut cap remuneració diferent del seu sou de funcionari". El Confidencial ha tingut accés a l'esborrany de la petició d'aquesta mesura de gràcia.

Segons avança aquest diari digital, el document, que serà presentat davant el Ministeri de Justícia i que busca evitar l'entrada a la presó del que també fos president del PSOE, comptarà amb la signatura de suport de, entre altres, dos expresidents del Govern: José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González . Així mateix, assenyalen que serà presentat després de la publicació de la sentència del Suprem, de la qual fins ara només s'ha avançat la decisió.

A l'escrit, es posa el focus a més en el fet que el tribunal sentenciador hagi condemnat a 6 anys Griñán amb tres vots a favor per dos en contra. "És la primera vegada a la història que un cas d'aquesta envergadura (...) es resol per un marge tan exigu", afegeixen.

La família de Griñán al·lega a més per defensar l'indult que es dóna "una falta de proporcionalitat de la sanció", que la tramitació de la causa s'ha estès per un "llarg període de temps" i que la notificació de la sentència del Suprem sense tenir accés a la sentència per veure els motius el sotmet "a una condemna pública davant de la qual en puritat no pot donar resposta".