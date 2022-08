La portaveu popular, Dolors Montserrat. Foto: Europa Press



La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha demanat aquest dijous a la Comissió Europea explicacions sobre per què es va suspendre el projecte del gasoducte Midcat, que ha tornat a la palestra a petició del Govern alemany.

Així ho ha fet en una pregunta parlamentària, en què ha tornat a reclamar a l'Executiu comunitari que aposti pel projecte, un gasoducte que una Portugal i Espanya amb el centre d'Europa, i en què ha sol·licitat informació sobre el termini en el que preveu que podria estar funcionant. Montserrat ha recordat que ja va reclamar el març d'aquest any, al ple del Parlament Europeu, la necessitat d'apostar per un "autèntic" mercat energètic comú interconnectat amb infraestructures com el Midcat. En aquesta línia, ha insistit a "no deixar escapar la gran oportunitat que suposa que Espanya sigui el país de la Unió Europea (UE) amb més capacitat d'emmagatzematge de gas i amb més capacitat de regasificació".

Alhora, ha lamentat les "bandades" del Govern sobre aquesta infraestructura, perquè "es va aturar el projecte i ara rectifiquen arribant tard una vegada més", en relació amb el canvi de postura de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que recolza el projecte . "Davant les crisis no valen les improvisacions i la incompetència, cosa que veiem cada dia a Espanya", ha lamentat, abans de demanar "rigor i serietat política, no un Govern que només encerta quan rectifica".