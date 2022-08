Javier Sánchez Serna, diputat i coportaveu de la formació morada. Foto: Europa Press

Els socis de Govern de Pedro Sánchez, Podemos, han fet pinya amb el president socialista. Igual que va fer el líder del PSOE ahir, aquest 18 d'agost el diputat i coportaveu de la formació morada, Javier Sánchez Serna, ha descartat que Sánchez remodeli el Govern de coalició a la tornada de l'estiu i creu, com el president, que les informacions que apunten a una imminent crisi a l'Executiu són "intoxicacions".

En declaracions a TVE , Sánchez Serna ha preferit no caure en aquestes "intoxicacions d'actors mediàtics que els agradaria" que el Govern del PSOE i Podem "tingués una crisi no aquest estiu, sinó cada setmana, i que els hauria agradat que no hi hagués començat a caminar".

Preguntat també per si Podem s'integrarà a Sumar , la plataforma promoguda per Yolanda Díaz, el diputat de la formació morada s'ha limitat a indicar que a ells els agradaria que la vicepresidenta segona del Govern sigui la seva "aliada" a les properes eleccions generals.