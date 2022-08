El president del PP , Alberto Núñez Feijóo , s'ha desvinculat aquest dijous de l'acord per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) subscrit per Teodoro García Egea , secretari general de la formació durant el mandat de Pablo Casado, i ha al·legat que el seu antecessor no li va lliurar "cap document" al respecte durant el traspàs de poders.

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, intervé durant el XIV congrés del Partit Popular català

En declaracions als mitjans a Porto do Son, Feijóo ha assenyalat que el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons , interlocutor popular en les negociacions per a la renovació del CGPJ, li ha referit que "en cap comitè de direcció" -tampoc durant el mandat de Casado- es va parlar de "cap document" signat per García Egea i el ministre de Presidència, Félix Bolaños.

" Quan vaig despatxar amb Casado, en el traspàs de poders, no em va donar cap document ni acord ", ha afegit, abans de preguntar-se per què l'acord "es filtra ara". "Doncs es filtra perquè som a l'estiu, el Govern i el Govern tenen molta urgència a incorporar les seves propostes al Tribunal Constitucional (TC)", ha suggerit.

"BOLAÑOS HA DIT QUE 'O ARRIBEM A UN ACORD O FILTRE EL PAPER'"



"I perquè Bolaños ha dit que 'o arribem a un acord o filtre el paper'", ha afegit, abans d'apuntar que el ministre "ha amenaçat" González Pons de fer públic l'acord subscrit a l'època de l'anterior direcció si el El PP no accedia a les seves pretensions. Al que l'interlocutor popular va respondre, segons Feijóo, que aquest document "no vincula" el PP i que fessin el que estimessin oportú.

"No acceptarem que ens amenacin", ha sentenciat Feijóo, que ha qualificat aquesta actitud com a "infantil", abans d'advertir que "Espanya no necessita polítiques infantils, sinó una mica més de política d'altura" . Davant, ha esgrimit que la proposta del PP sobre el CGPJ és "pública", per al Govern i els espanyols, des del mes de juliol passat.