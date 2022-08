El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, intervé durant el XIV congrés del Partit Popular català

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha qualificat d'"acte de fanatisme" la salutació de la dirigent de Junts per Catalunya (JxCAT) Laura Borràs als manifestants independentistes que en la jornada passada van trencar amb crits un minut de silenci al cinquè aniversari del 17-A i ha llançat un avís: "Aquests partits no poden ser clau a la governabilitat" d'Espanya.

En declaracions als mitjans a Porto do Son (La Corunya), Feijóo ha carregat contra el que, sota el seu punt de vista, són "polítics que practiquen el fanatisme" fins i tot "en actituds personals" i ha afegit que el que el "preocupa" " és que aquests polítics --dirigents de JxCat o ERC-- "estiguin manant i siguin socis prioritaris del Govern d'Espanya".

El dirigent popular ha remarcat que el que ha passat aquest dimecres només pot ser qualificat d'"actes de fanatisme", en relació, a "donar la culpa al Govern central, és a dir, a l'Estat, als espanyols", dels atemptats gihadistes que es van produir fa cinc anys a Barcelona i Cambrils.

I ha afirmat que no només el fet en si li sembla "un disbarat", sinó que, a parer seu, també ho és que a Espanya "s'estigui governant amb ells mitjançant aliances parlamentàries del PSOE i Podem" amb aquests partits.

"No podem donar-ho per normal", ha sentenciat, per concloure que fets com els d'aquest dimecres haurien de servir per ratificar que formacions com JxCAT o ERC "no poden ser clau a la governabilitat" del país.