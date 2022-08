La portaveu del govern de coalició. Foto: Europa Press



La portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, s'ha referit a la possibilitat que la família de l'expresident andalús José Antonio Griñán sol·liciti el seu indult, assegurant que en el cas que aquesta petició fos elevada a l'Executiu, aquesta s'estudiaria "amb rigor", com es fa en tots els casos. "En cas de sol·licitar-se, el Govern l'estudiarà, com s'estudien totes" un cop arribi al Consell de Ministres, ha detallat.

A preguntes dels mitjans després d'una visita institucional a l'Ajuntament de Ciudad Real, ha dit a més que en tot cas encara no es coneix "el fons de la sentència" que condemna Griñán.

Després de transmetre el "respecte absolut" de la decisió familiar de demanar l'indult, ha abundat que no es coneix "la profunditat" de la sentència. "Resulta convenient saber-ne el fons".

CRÍTIQUES AL PP

En tot cas, Isabel Rodríguez ha volgut mostrar la seva sorpresa davant de "la diferent vara de mesurar" de dirigents del PP, "persones que avui ocupen despatxos pagats amb diner negre i avui s'atreveixen a fer valoracions" sobre Griñán, un responsable públic que " va assumir" la seva responsabilitat i va abandonar el seu càrrec.

A més, ha recordat, la decisió judicial contra l'expresident andalús deixa "constatat" que no es va emportar "ni un sol euro, ni per a ell ni per al seu partit". "Haurien d'abandonar el carrer Gènova i desocupar despatxos pagats en 'B'", ha rematat la ministra portaveu.