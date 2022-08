La portaveu de la formació, Míriam Nogueras. Foto: Europa Press

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras , ha evitat aquest 19 d'agost aclarir el vot de la seva formació al decret que conté les mesures d'estalvi energètic, criticant que el text és "una macedònia de propostes" i demanant al Govern "més transparència" sobre això. En declaracions a TVE , Nogueras ha assenyalat que el decret no només conté les mesures d'estalvi d'energia sinó que, "i és una pràctica habitual d'aquest Govern", també inclou altres assumptes, com els referits a normativa de la pandèmia o una modificació legal per facilitar el pagament dels rescats a les radials de Madrid .

"Això no té res a veure amb mesures energètiques", ha subratllat, abans d'assegurar que a la "macedònia de propostes n'hi ha moltes que són poc clares". "Ens agradaria que hi hagués una mica més de transparència", ha afegit.

En aquesta línia, ha al·ludit a la partida de 1.360 milions destinada al sector energètic que figura al reial decret i ha indicat que Junts "està esperant" que l'Executiu els expliqui d'on surt el muntant i on està destinat.

MIDCAT I EL GOVERN FRANCÈS



De forma paral·lela, ha esmentat que en el ple extraordinari de dijous també es voten dos reials decrets més. "Molta feina, moltes preguntes", ha afegit Nogueras.

Alhora, ha posat el focus sobre altres assumptes "molt importants" de què "no s'està parlant" i Junts ha preguntat, segons ha traslladat. "Algú està negociant amb el Govern francès per poder executar el MidCat?", ha preguntat, recalcant que el gasoducte proporcionaria a Espanya una independència energètica "absolutament vital". "Per tant, hi ha moltíssimes coses i estem esperant trucades i respostes que a una setmana del ple encara no tenim", ha resumit.