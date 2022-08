Vilalta, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La secretària adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha criticat el paper de la presidenta de Junts, Laura Borràs, a l'acte d'homenatge dels atemptats del 17-A a Barcelona . "No era el moment per ser corejada ni per tenir protagonisme", ha assegurat, defensant que l'acte s'havia de centrar en les víctimes.

En una entrevista aquest divendres a RAC1 , ha qualificat de "manca de respecte i falta d'empatia" que es trenqués el minut de silenci per una protesta, i considera que no era el lloc per demanar explicacions.

Preguntada per si creu que Borràs es va equivocar en anar a saludar els manifestants després de l'acte, Vilalta ha respost que "hi va haver comportaments diferents d'altres representants polítics", amb actituds que assegura sentir-se més còmoda.

"S'hauria de fer una reflexió del paper de cadascú i no voler ser protagonista en tot el que passa i passa. Hi ha molts moments que els protagonistes han de ser altres persones, aquest és un cas flagrant", ha subratllat la dirigent republicana.

Borràs, que va ser suspesa com a presidenta del Parlament el 27 de juliol, també va criticar que qui representés la Cambra a l'acte fos la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp (PSC-Units), i no la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), una cosa que Vilalta considera que és "voler fer polèmica i voler desviar l'atenció".

RECONSIDERACIÓ SOBRE BORRÀS



De la mateixa manera, la republicana ha aclarit que els membres de la Mesa d'ERC rebutjaran la petició de reconsideració presentada per Junts sobre la suspensió de Borràs: "Hem de ser molt taxatius amb qualsevol ombra de dubte. Si fem els ulls grossos això provoca allunyament de la ciutadania".

Ha descartat que ERC estigui disposada a cedir la vicepresidència primera del Parlament a favor de Junts, i ha aclarit que han posat sobre la taula que Junts proposi "una altra persona per assumir les funcions de la Presidència", amb l'objectiu que es compleixi l?acord d?investidura, que fixa que la Generalitat la presideixen els republicans i el Parlament, els de Junts.

Vilalta ha assegurat que encara no tenen cap proposta de Junts sobre com procedir, i ha sostingut que mentre no hi hagi ningú a la Presidència, les funcions les exercirà Vergés "amb la màxima exemplaritat".

Sobre la possibilitat que Vergés dimiteixi per presentar-se a les eleccions municipals d'Igualada (Barcelona) i que s'hagués de votar un substitut per a la vicepresidència primera, la dirigent republicana ha dit que "de moment això no és sobre la taula".