L?exprimer ministre escocès Alex Salmond i la consellera de Justícia, Lourder Ciuró. - @ALEXSALMOND

L'exprimer ministre escocès Alex Salmond ha trucat aquest divendres a la unitat de l'independentisme davant del "poder de l'Estat" després de visitar el Museu Memorial de l'Exili (Mume) a la Jonquera (Girona) juntament amb la consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró.

"Les forces del poder de l'Estat estan molt ben organitzades, així que les forces de la democràcia també han d'estar ben organitzades juntes", ha afirmat Salmond.

Ha afirmat que el Mume és un lloc emocionant i important perquè “el passat forma part del futur”, i ha apostat per aprendre de les tragèdies del passat per crear un millor futur.

També ha desitjat que aquesta visita, i la seva participació dissabte a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), obri "un temps de cooperació entre les forces independentistes democràtiques de Catalunya, Escòcia, Irlanda i altres nacions sense Estat".

"PERSISTÈNCIA"



Per part seva, Ciuró ha enviat un "missatge de persistència" a Catalunya per exercir l'autodeterminació, i també ha reclamat unitat independentista i visió estratègica per aconseguir-ho.

Ha sostingut que l'exili "no és intemporal ni una mica del passat" , i ha esmentat els independentistes que viuen a l'estranger com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, així com els refugiats ucraïnesos.

Ciuró ha agraït la visita a Salmond i la seva tasca per poder "organitzar un referèndum fruit que hi havia algú a l'altra banda que volia negociar", i ha criticat que no passi així amb Catalunya, segons ella.

" Veiem que no hi ha una interlocució, no sabem la proposta de l'Estat espanyol, excepte el 'a per ells' i la violència ", ha reafegit la consellera, que ha reclamat aquesta proposta forta per part del Govern central.

Preguntada per la taula de diàleg, Ciuró ha insistit que "desgraciadament a l'altra part no hi ha propostes", i ha sostingut que ajornar aquesta situació suposa un menyspreu cap a la població catalana, en les paraules.