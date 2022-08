Portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados / @EP

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha demanat al líder del Partit Popular que "deixi de mentir i manipular cada vegada que parla" i que col·labori en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaracions als mitjans aquest diumenge a Barcelona, Granados ha dit que "el senyor Feijóo no és qui mana i no és de fiar", i ha sostingut que dins del PP es qüestiona el seu lideratge precisament per la negativa a renovar el CGPJ, a les paraules.

Li ha demanat també que "no en faci cas i s'imposi" a la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , i que doni suport al Reial decret llei de mesures d'estalvi energètic que es portarà dimarts al Congrés dels Diputats per al seu votació.

Preguntada per les crítiques que Feijóo ha fet sobre l'ús de l'avió presidencial Falcon, Granados li ha retret: "En tot cas, hauria de donar explicacions de per què es dedica a anar a segons quines llanxes , a segons quins vaixells o avions de multimilionaris" .

I, respecte a la defensa de Feijóo de tipificar el delicte de referèndum, ha assegurat que actualment Catalunya i Espanya estan en una altra fase i que “afortunadament els referèndums han passat a la història ”.

LAURA BORRÀS



En ser preguntada per si Laura Borràs hauria de fer un pas al costat perquè hi hagi una altra presidència al Parlament, ha afirmat que Catalunya necessita "recuperar el prestigi" a les seves institucions, i que això també passa perquè el Parlament tingui una nova presidenta , diu.

En aquesta línia, ha considerat que "les institucions estan per sobre de les persones i fins i tot dels partits polítics", i per això defensa que Junts hauria de trobar una solució ràpida per restablir la normalitat al Parlament, ha dit textualment.

MIDCAT



Preguntada pel refredament de França per construir el gasoducte Midcat, ha assegurat que el Govern seguirà amb les negociacions perquè es construeixi.

I ha sostingut que el conjunt dels Estats d'Europa han d' arribar a un acord “per fer possible que no hi hagi un desproveïment i que es compti cada cop menys amb el gas que ve de Putin”.