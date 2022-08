Feijóo, durant l'entrevista. Foto: Europa Press



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que els espanyols no es poden "fiar" del president del Govern, Pedro Sánchez, a qui acusa d'intentar "arraconar" i "aïllar" el seu partit, practicant amb una "crudesa enorme" l'esperit del Pacte del Tinell que al seu dia van promoure socialistes i independentistes catalans durant l'Executiu de José Luis Rodríguez Zapatero. No descarta que al final s'avancin les eleccions generals i adverteix que el país no aguantaria una dècada amb Sánchez governant .

"Cinc anys de Sánchez, és moltíssim temps. Però nou anys de Sánchez, deu anys de Sánchez, una dècada de Sánchez, crec que Espanya no ho suporta", sentencia Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press a Santiago de Compostel·la, coincidint amb l'arrencada del curs polític.



El cap de l'oposició assegura que el seu objectiu és "recuperar les grans majories" dels governs de José María Aznar i Mariano Rajoy i recalca que el PP elegit al Congrés de Sevilla (que va substituir la direcció de Pablo Casado) no ha vingut "a crispar, tensionar o destruir". "Nosaltres hem vingut a aportar. Oposicions a Espanya sobren, alternativa només n'hi ha una. I nosaltres volem que els espanyols ens vegin com l'única alternativa", afirma.

DEROGACIÓ DE LLEIS SI GOVERNA

Feijóo ja anticipa que "és clar" que derogarà lleis del Govern socialista, com la de Memòria Democràtica, i també durà a terme "canvis" en normes clau. "Les polítiques educatives les hem de canviar. Les polítiques de memòria democràtica les hem de canviar. A la Llei Trans no hi estan d'acord ni les feministes ni els col·lectius als quals van destinats; és un plantejament exclusivament ideològic d'una part minoritària del Govern que s?imposa a la societat espanyola", apunta.



En matèria educativa, censura que la política de Sánchez consisteixi a "igualar per baix" i que es pugui passar de curs "amb independència del nombre de suspensos". I es mostra especialment crític amb la Llei de Memòria Democràtica després del pacte amb Bildu. "Crec que el president del Govern d'un país mai no pot perdre la dignitat. I la nació encara menys. Memòria i democràcia és incompatible amb Bildu. 960 assassinats, 10.000 ferits, més de 300 assassinats sense aclarir", assenyala.

Tot i això, malgrat les crítiques, el líder popular assegura que estaria disposat a parlar amb el PSOE sobre "els grans assumptes que afecten temes d'Estat".