"ERC no té cap interès a ocupar la presidència de la Cambra", ha dit el president. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat a Junts per Catalunya que esculli, com més aviat millor, el relleu de Laura Borràs a la presidència del Parlament. El republicà creu que "una interinitat que tingui una durada molt llarga al capdavant de la presidència del Parlament no és bona" i apunta que per evitar-ho cal triar una nova presidència.

En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Aragonès admet que no ha tornat a parlar amb Borràs des que ha sigut suspesa. De fet, l’última vegada que van conversar va ser en l’últim ple, la setmana prèvia a la decisió de la Mesa d’aplicar-li l’article 24.5 del reglament. El president també ha apuntat que l'escenari ideal hauria estat que Borràs hagués fet un pas al costat voluntàriament, però que en última instància han fet complir el reglament del Parlament.

"ERC no té cap interès a ocupar la presidència de la Cambra mitjançant una substitució davant aquestes circumstàncies no desitjades", ha apuntat Aragonès, que també ha assegurat que "si després del judici Laura Borràs n’és absolta" voldria "que se la pugui restituir".