La portaveu de l?executiu, Isabel Rodríguez. Foto: Europa Press



La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha afirmat aquest 22 d'agost que l' Executiu ja està treballant per aconseguir el màxim nombre de suports possibles, inclòs el del PP, per tirar endavant el decret d'estalvi energètic al Congrés.

En declaracions a Televisió Espanyola , Rodríguez ha assenyalat que aquest decret "no és una ocurrència del Govern", ja que procedeix de decisions adoptades per la Unió Europea (UE), recolzades per països "de diferent condició política", per la qual cosa ha subratllat que els grups polítics que no donin el seu suport a ell hauran d'explicar el sentit del vot.

"La immensa majoria dels espanyols comprèn la situació. Estem davant d'una guerra que està alterant la política energètica al món i on la UE està mostrant la fortalesa d'anar en la direcció adequada, la de combatre Putin tots units, també des de la política energètica", ha emfatitzat.

Preguntada per si el PP recolzarà el decret, Rodríguez ha afirmat que “cada vegada veu el Partit Popular en una direcció més obstruccionista”. "Fins ara eren negacionistes però des de l'arribada de Feijóo a més es dediquen a obstruir l'acció del Govern. Espero que rectifiqui perquè en aquesta ocasió no només quedaria en evidència davant d'Espanya sencera, sinó també davant de la mateixa UE i els seus propis col·legues d'altres països ", ha assegurat