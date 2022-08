El Servei Federal de Seguretat de Rússia ha acusat els serveis secrets d'Ucraïna de preparar i cometre l'assassinat de la filla d' Alexander Dugin a través d'una ciutadana ucraïnesa, Natalia Vovk Pavlova, que va arribar a Rússia el 23 de juliol passat juntament amb la seva filla de dotze anys, Sofia Shaban Mijailovna.

Alexander Dugin amb la seva filla Daria Dugina al festival Tradición, abans de l'atemptat.



El servei de premsa dels serveis secrets russos ha precisat en un comunicat, recollit per l'agència de notícies russa Interfax, que, després de perpetrar el crim, la dona ucraïnesa va viatjar cap a Estònia des de Moscou juntament amb la filla.



" Per organitzar l'assassinat de Dugina i obtenir informació sobre el seu estil de vida, van llogar un apartament a Moscou a l'edifici on vivia la morta ", ha indicat, afegint que, per vigilar Dugina, van utilitzar un automòbil Mini Cooper amb matrícula de Donetsk .



Totes dues eren presents, segons els serveis secrets russos, al festival cultural on Dugina participava com a convidada, i després la periodista va abandonar el lloc en un Toyota Land Cruiser, propietat del seu pare, el filòsof Alexander Dugin, líder del moviment euroasiàtic i persona propera al president rus, Vladimir Putin.



Més tard, les forces de seguretat russes han informat que Natalia Vovk serà inclosa a la llista de persones buscades amb l'objectiu d'extradir Rússia , segons ha recollit l'agència de notícies russa TASS.



D'altra banda, el cap de l'autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, ha tornat a reiterar aquest dilluns les acusacions contra les autoritats ucraïneses, assegurant que "han passat al terror individual" en el marc de l'assassinat de la periodista i politòloga.



" Segons tots els indicis, podem dir que Kíev ha passat al terror individual. Quin és el sentit de pensar en algun tipus d'accident, en algun tipus de coincidència? Per desgràcia, no cal ", ha explicat a la televisió pública, segons ha recollit l?agència de notícies TASS.



Anteriorment, Pushilin va escriure al seu compte de Telegram, poc després de conèixer-se la mort de Dugina, que "els terroristes del règim ucraïnès, en un intent d'eliminar Alexander Dugin, han detonat la seva filla".



Per contra, l'exdiputat opositor rus Ilya Ponomarev va acusar anteriorment l'Exèrcit rus de perpetrar l'assassinat de la filla de Dugin . "Com moltes altres accions partidistes directes dutes a terme al territori de Rússia els últims mesos, va ser duta a terme per l'Exèrcit", va assegurar.



En aquesta cruïlla de retrets entre les parts, Rússia va culpar en un primer moment Ucraïna de l'atemptat, cosa que el Govern de Kíev va desmentir categòricament abans d'assenyalar com a possibles responsables "grups polítics russos que estan intentant repartir-se l'espai ideològic del país".



El Comitè d'Investigació de Rússia, que va anunciar l'obertura d'una investigació formal i dóna per fet que es tracta d'una operació premeditada, ja té en poder diferents enregistraments de l'explosió i va enviar "una ordre als serveis operatius per identificar les persones que van cometre el crim i altres testimonis del fet”.



Dugina va morir cap a les 21.30 de dissabte en esclatar una bomba sota el vehicle que conduïa quan circulava per una autopista a prop del municipi de Bolshie Vyazyomy, a menys de 50 quilòmetres del centre de la capital, Moscou.