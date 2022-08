L'exdiputada de Vox Macarena Olona , que va abandonar la política a finals de juliol al·legant motius de salut, ha reaparegut a la xarxa social Twitter anunciant la seva intenció d'iniciar la setmana que ve el Camí de Santiago des de Sarria (Lugo).

Arxiu - Macarena Olona - Eduardo Briones - Europa Press - Arxiu

Després de setmanes de 'silenci' en què es van desfermar especulacions sobre els motius de la seva retirada, Olona va publicar aquest diumenge un primer missatge a la citada xarxa social agraint el suport rebut: " Amb cada missatge, paraula d'alè, abraçada, esteu marcant els meus passos. Vaig de la vostra mà. Camino al vostre costat. On vull estar ”, ha escrit.

I aquest dilluns ha publicat un altre missatge, aquesta vegada a Instagram, reiterant el seu agraïment "per cada missatge, paraula d'alè, cada abraçada" que ha rebut des que va anunciar la seva "obligada parada a la política pel pitjor motiu, la salut".

" Us ho asseguro, heu marcat el meu camí des de llavors. M'heu acompanyat. He sentit que no caminava sola i que vosaltres em portàveu de la mà ", ha posat al missatge.

S'OFEREIX A PAGAR LES DESPESES DE QUI NO PUGUI



Olona completa el missatge anunciant la seva intenció d'iniciar el Camí de Sant Jaume la setmana que ve en compliment d'una promesa que es va fer quan va ser a Panamà, on va viatjar al març per la mort del seu pare. " Ara compliré la meva promesa al Sant Apòstol. En agraïment per la vida i la llum que m'ha donat --assenyala--. Recorreré el Camí de Sant Jaume des de Sarria, del 29 d'agost al 2 de setembre ".

És més, l'exdiputada de Vox convida els seus simpatitzants a acompanyar-la en aquesta travessia de més de cent quilòmetres a peu, fins i tot es mostra disposada a córrer amb les despeses: “A tots els que vulgueu recórrer-ho, serà un plaer que ho fem junts. Jo em faré càrrec de la despesa si la dificultat per no fer-ho és econòmica”.

Macarena Olona, que abans de ser candidata a Andalusia era secretària general del grup de Vox al Congrés, va anunciar el seu abandonament de la política el 29 de juliol passat "per raons mèdiques" alienes a la seva voluntat i que el feien "incompatible" continuar. Al perfil de Twitter té fixat un missatge d'agraïment a Santiago Abascal, president del partit. Fa uns dies va ser substituïda per Manuel Gavira com a portaveu de Vox a Andalusia.