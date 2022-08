La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, durant una entrevista amb Europa Press

La portaveu del PSOE i ministra d'Educació, Pilar Alegría , ha acusat aquest dilluns el PP de qüestionar la unitat europea amb la seva oposició "negacionista i frontista" per anunciar que votarà 'no' dijous al Congrés dels Diputats al decret de mesures d'estalvi energètic si el Govern no introdueix canvis al pla.

En una roda de premsa des de la seu del carrer Ferraz, la portaveu de l'Executiva socialista ha recordat al PP que el decret d'estalvi fa un temps que està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), per la qual cosa no hi cabrien modificacions. dijous.

" No sabem si està a favor d'aquesta unitat europea, si està amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, si està amb el sentit comú ", ha retret la ministra i portaveu del PSOE, que ha instat el partit que dirigeix Alberto Núñez Feijóo a mostrar "unitat" i apartar-se de "l'obstrucció a tot".

Per a Alegria, l'anunci del vot en contra del PP evidencia "el mateix de sempre des de l'any 2018, aquesta oposició frontista i negacionista davant de qualsevol plantejament que el Govern abordi".

Minuts abans, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, havia revelat en roda de premsa que el seu partit votarà aquest dijous en contra del decret llei d'estalvi energètic tret que aquest mateix dimarts, a la reunió del Consell de Ministres, el Govern ho corregeixi i elimini el que, per als populars, són "frivolitats".

ESPERA EL SUPORT DEL PP CONTRA EL "XANTATGE" DE PUTIN



La portaveu socialista ha reaccionat al que ha anunciat Bendodo i, després de ser preguntada per si l'Executiu pot fer modificacions per fer canviar d'opinió al PP, ha assegurat que el text del decret és "àmpliament conegut" tant pels partits com per les comunitats autònomes, abans de ressaltar que la disposició del Govern de Pedro Sánchez és que sigui aprovat aquest dijous.

Alegria ha preferit no revelar quins suports ha aconseguit demanar per ara el Govern al seu pla, si bé ha dit que fins que se celebri la votació el seu propòsit és parlar amb “tots” els partits.

La portaveu ha reclamat al PP que actuï com un partit "seriós i responsable" i assumeixi les felicitacions de Von der Leyen a Espanya i altres Estats membres de la Unió Europea (UE) per les mesures implantades, en particular la regulació de l'aire condicionat, en assenyalar que contribueixen als objectius de la UE amb vista a l'hivern.

"Del principal partit de l'oposició se n'espera una resposta i sobretot un suport cap a un decret que neix de la unitat europea per fer front a la situació que està vivint tot el nostre continent i sobretot per fer front a aquest xantatge que està plantejant Putin al continent europeu", ha reblat Alegria.

A la seva manera de veure, al PP qui té la "veu cantant" no és Feijóo, sinó la presidenta de la Comunitat de Madrid, la "senyora Ayuso".