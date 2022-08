Aquest 23 d'agost torna a reunir-se el Consell de Ministres. Foto: Europa Press

El Consell de Ministres aprovarà aquest 23 d'agost la distribució de les ajudes autonòmiques per a la rehabilitació d'edificis residencials i per a vivenda social , segons va anunciar ahir la ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría.

"Arranquem amb forces aquest inici de curs polític. La fita més immediata comença demà (per avui). Tenim un Consell de Ministres on aprovarem mesures tan importants com una fonamental distribució de crèdits territorials a totes les comunitats autònomes per possibilitar la rehabilitació i també l'habitatge social", ha dit Alegría, en una roda de premsa des de la seu del carrer Ferraz.

Aquest serà el primer Consell de Ministres del nou curs polític, després del celebrat l?1 d?agost passat, quan el Govern va aprovar el Reial Decret-Llei d?estalvi energètic.

PLE EXTRAORDINARI AL CONGRÉS



Alegria s'ha referit a la sessió plenària extraordinària del Congrés dels Diputats, convocada per aquest dijous, en què "s'aprovaran tres lleis importants que vénen del Senat", entre les quals hi ha la Llei Concursal, la Llei de Ciència i la Llei de Llibertat Sexual.

En aquesta sessió també es tractaran "importants decrets", com ara l'estalvi energètic, el nou règim de cotització per ingressos reals per a treballadors autònoms i les mesures urgents d'incendis forestals.

Alhora, la portaveu de l'Executiva socialista ha recordat que al començament de mes es van iniciar les negociacions dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023, perquè el Govern "segueix treballant en la normalitat institucional".

"Tenim el sa costum de presentar els Pressupostos en temps i forma, dins d'aquesta normalitat institucional", ha afegit la ministra d'Educació.