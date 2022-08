El coordinador general del PP, Elías Bendodo, en una roda de premsa a la seu de Gènova. Foto: Europa Press



El coordinador general del PP, Elías Bendodo , ha anunciat que el seu partit votarà aquest 25 d'agost en contra del decret llei d'estalvi energètic tret que aquest mateix dimarts, a la reunió del Consell de Ministres , el Govern ho corregeixi i elimini el que considera "frivolitats" .

Bendodo va anunciar la intenció de vot des de la seu de Gènova i va indicar que el Consell de Ministres és una "magnífica oportunitat" per corregir el decret llei i eliminar assumptes com l'apagat d'aparadors o la reducció de l'aire condicionat, cosa que defineix com a "frivolitats" ", i per afegir assumptes com a ajudes al transport.

"Si el Govern retira totes les mesures frívoles, si opta per protecció i l'ajuda del transport a la carretera, votarem a favor; però si no, votarem en contra", ha avançat.