Rodríguez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press



Unides Podem exigirà responsabilitats polítiques a la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet , si finalment el Tribunal Constitucional dóna la raó a Alberto Rodríguez i qüestiona la retirada del seu escó després de ser condemnat pel Tribunal Suprem. Així ho ha assegurat a Europa Press el coportaveu de la direcció de Podem i membre de la Mesa del Congrés, Javier Sánchez Serna, que recorda que el seu partit ja va criticar aquella decisió quan es va adoptar.



"Es va fer una cosa molt greu en privar dels seus drets un diputat sense tenir una sentència que avalés aquesta decisió. Ja vam ser molt clars al seu dia i vam dir que la retirada de la seva condició de diputat a Alberto Rodríguez era un atropellament democràtic i si finalment la sentència del Tribunal Constitucional li dóna la raó i considera que el que es va fer va ser irregular, si no il·legal, creiem que s'hauran d'assumir responsabilitats polítiques”.



LA POSTURA DE LA FISCALIA DEL TC

Després d'analitzar els dos recursos d'empara presentats per la defensa de Rodríguez davant el Constitucional (un per la condemna i un altre per la pèrdua de l'escó), la Fiscalia d'aquest tribunal ha informat a favor de concedir-li l'empara per la decisió de Batet de treure'l de l'hemicicle.

El fiscal Pedro Crespo considera que se li ha de concedir l'empara perquè "ha estat vulnerat el seu dret fonamental reconegut a l'article 23.2 de la Constitució Espanyola (CE), en relació amb l'article 23.1, a romandre en un càrrec públic representatiu i no ser remogut d'ell si no és per les causes i d'acord amb els procediments establerts legalment".



En aquest sentit, l'informe del fiscal, si bé nega l'al·legació realitzada per Rodríguez que Batet s'inventés la "conseqüència extrapenal" de la decisió del TS, sí que creu que hi havia marge perquè la presidenta del Congrés portés a terme una altra interpretació de la llei, apuntant a la mera suspensió dels drets com a diputat.