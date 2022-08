El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo , ha indicat aquest dimarts que les autonomies regides per governs del PP, com la Comunitat de Madrid, tenen total llibertat per presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) contra el decret d'estalvi energètic del Govern si consideren que envaeixen les competències.

Juan Bravo @ep

Els populars, per tant, mantenen la via lliure a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso , perquè recorri al TC el pla d'estalvi energètic promogut per l'Executiu de Pedro Sánchez.

"Hem donat llibertat des del PP perquè, si consideren que s'envaeixen les seves competències, com que alguna comunitat autònoma així ho veu, tinguin la llibertat absoluta per poder recórrer", ha manifestat el dirigent del PP en declaracions a TVE.

Bravo ha assenyalat que el decret de l'Executiu s'atribueix qüestions que, "aparentment", són competències de les comunitats, i per això "no sembla gaire lògic" que no se les escolti.

Alhora, el vicesecretari econòmic del PP ha indicat que li sembla "il·lògic" que si el pla energètic afecta el sector privat no s'hagi negociat o intentat arribar a acords amb les empreses.

"Si vol adoptar les millors decisions sembla lògic fer-ho entre tots, això és el que han fet altres països. Si el Govern té un compromís adquirit amb Brussel·les, el següent va ser parlar amb les comunitats, amb el sector privat i buscar fórmules per reduir el consum del 7% compromès", ha emplaçat.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , va assegurar en una entrevista que no es planteja recórrer el decret d'estalvi energètic de l'Executiu davant la cort de garanties, però avala que Ayuso sí que ho faci per "invasió" de competències autonòmiques.

De cara a la votació de dijous al Congrés, Bravo ha assegurat que el seu partit només recolzaria el decret si el Govern rectifica i introdueix mesures que no siguin “a curt termini”.