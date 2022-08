Arxiu - El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, intervé durant el XIV congrés del Partit Popular català, el 23 de juliol de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández , ha descartat mantenir la taula de diàleg si el seu partit guanya les eleccions generals, després de ser preguntat per les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va dir que mantindria aquest espai encara que hi hagués un canvi a l'Executiu central.

En una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio, el dirigent popular ha sostingut que la taula de diàleg no ha donat cap resultat tangible i ha assegurat que és “una presa de cabells per guanyar temps” per part del president del Govern, Pedro Sánchez, i d'Aragonès.

Fernández ha afirmat que l'acord per desjudicialitzar la política que va sortir de l'última trobada de la taula de diàleg és "metafísic, no té cap mena de concreció" , i ha recordat que hi ha separació de poders, per la qual cosa considera que el poder judicial actuarà amb independència de l'executiu.

També ha rebutjat que es reformi el delicte de sedició "per solucionar la situació personal" dels polítics catalans a l'estranger, i ha defensat que aquest tipus de reformes s'han de fer amb una visió de futur i no amb la vista posada en el caràcter retroactiu.

Sobre les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va dir que sense un bon resultat a Catalunya no es poden guanyar eleccions generals, el líder del PP català s'ha mostrat d'acord i ha reflexionat: “ Quan tens un mal resultat és que alguna cosa ha fallat. Alguna cosa ha fallat al PP de Catalunya de forma evident ”.

Amb vista a les municipals, ha explicat que a finals de setembre o principis d'octubre s'anunciaran els caps de llista de les capitals de província de tot Espanya, i ha descartat avançar qui serà el candidat a Barcelona, una decisió que assegura que es prendrà de forma col·legiada.