El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la distribució de 1.889 milions d'euros procedents dels fons europeus per a la rehabilitació d'habitatges i el lloguer social a les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla, com ha anunciat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana , Raquel Sánchez , a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El Govern també estima que aquestes accions de rehabilitació i construcció d'habitatge social serviran per crear uns 180.000 llocs de treball per a autònoms i petites i mitjanes empreses (pimes), que solen dedicar-se a aquest tipus d'actuacions.

Sánchez ha explicat a la roda de premsa que els criteris de transferència es van pactar de forma conjunta amb les comunitats autònomes a la Conferència Sectorial d'Habitatge i Sòl, del 29 de juny passat, i ha avançat que en les properes setmanes se'n convocarà una de nova Conferència per "abordar aquesta transferència i anar consolidant cadascuna de les comunitats".

"L'abast d'aquest programa d'ajudes és majúscul tant per a la ciutadania, com per la capacitat de creació de llocs de treball i en aquesta lluita decidida contra el canvi climàtic", ha expressat la ministra en la seva intervenció.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) estima que la rehabilitació energètica dels edificis suposarà un estalvi de consum almenys del 30% d'energia primària no renovable , a través del canvi de finestres, sistemes de calefacció alimentats amb energies renovables o la renovació de sistemes de calefacció i de refrigeració obsolets.

Sánchez ha comentat que ja s'han engegat el 75% dels recursos destinats a rehabilitació i el 100% per a la promoció d'habitatge de lloguer social.

1.389 MILIONS PER A REHABILITACIÓ I 500 MILIONS PER A LLOGUER SOCIAL



El Mitma ha informat que d'aquests 1.889 milions d'euros 1.389 milions d'euros es podran traspassar aquest any 2022 a les comunitats i ciutats autònomes per finançar la rehabilitació i la regeneració d'habitatges, barris i edificis residencials, mentre que els 500 milions d'euros restants traspassaran a partir de l'any 2023 per a habitatges de lloguer social.

Per comunitats autònomes, Andalusia rebrà 241,269 milions d'euros per a rehabilitació i 86,85 milions d'euros per a la construcció d'habitatges de lloguer social a edificis energèticament eficients. A Aragó , aquesta distribució serà de 40,239 milions d'euros i 14,485 milions d'euros, mentre que Astúries tindrà una partida de 33,738 milions d'euros per a rehabilitació i 12,145 milions d'euros per a habitatges de lloguer social.

Per a la rehabilitació d'edificis, les Balears rebran 34,183 milions d'euros i una suma de 12,305 milions d'euros per a habitatges de lloguer social. A les Canàries , es transferiran prop de 63,769 milions d'euros per a recuperació i 22,955 milions per a la construcció d'habitatge de lloguer social.

Cantàbria tindrà una partida de 18.001 milions per a rehabilitació i de 6.480 milions per a la construcció d'edificis de lloguer social. A Castella i Lleó , el repartiment serà de 75,575 milions i de 27,205 milions d'euros, mentre que a Castella-la Manxa , la rehabilitació comptarà amb una partida de 58,504 milions d'euros i la construcció de lloguer social, 21,060 milions.

Catalunya ha rebut una assignació de 224,504 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatge i de 80,815 milions per a la construcció d'habitatge de lloguer social, mentre que el País Valencià comptarà amb uns fons de 150,303 milions d'euros per a rehabilitació i de 54,105 milions de euros per al lloguer social.

Per a Extremadura , la Conferència Sectorial va establir una suma de 32.016 milions d'euros per a la rehabilitació i de 11.525 milions d'euros per a la construcció d'habitatges de lloguer social. A Galícia , el repartiment queda distribuït en 81,187 milions d'euros per a la primera fi i 29,225 milions d'euros per a la segona.

El Mitma transferirà a Madrid 194.557 milions d'euros per a la rehabilitació dels entorns residencials i 70.035 milions d'euros per a l'edificació d'habitatge per a lloguer social. A Múrcia li corresponen 40.822 milions per a la rehabilitació i una partida de 14.695 milions d'euros per al lloguer social.

Navarra rebrà 19.168 milions d'euros per a la rehabilitació i 6.900 milions per al lloguer. En el cas del País Basc , la suma per a la rehabilitació d'entorns residencials serà de 67.477 milions d'euros i de 24,29 milions d'euros per a la construcció de lloguer social. La Rioja comptarà amb 9,695 milions per a rehabilitació i uns 3,49 per a la construcció d'habitatges destinats al lloguer social.

Finalment, Ceuta té assignat un pressupost de 2,027 milions d'euros per a rehabilitació i 730.000 euros per a l'habitatge de lloguer social, mentre Melilla rebrà 1,958 milions d'euros per a recuperació d'edificis i 705.000 euros per al lloguer social.

3.540 MILIONS DEL PRTR



El Mitma ha recordat en el comunicat que aquests 1.889 milions d'euros se sumen als 1.151 milions d'euros del programa de rehabilitació residencial transferits el 2021 i als 500 milions del programa d'habitatge social traspassats el 2022.

Tot això mobilitza 3.540 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) , fet que suposa el 89,1% dels recursos a transferir en el marc dels dos programes d'inversió. Així, el 2023 es podrà transferir el 100% dels fons destinats a la construcció de fins a 20.000 habitatges de lloguer social i aquest any, el 85,5% dels ajuts dirigits a rehabilitació. L'any que ve es preveu la distribució dels 430 milions d'euros restants, apunten des de la cartera de Raquel Sánchez.

El Mitma afegeix que el programa de rehabilitació residencial compta amb 450 milions d'euros per finançar bonificacions fiscals a la rehabilitació d'habitatges, que dóna un total de 3.420 milions d'euros.

A l'àmbit de l'habitatge social, l'aplicació de recursos del PRTR possibilitarà la construcció de 20.000 nous habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.