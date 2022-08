Incendi a Les Gavarres (Girona)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil, coneguda com a zona catastròfica, als territoris afectats per grans incendis a 15 comunitats autònomes, totes excepte Cantàbria i Astúries.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha lamentat els incendis forestals produïts en aquestes comunitats, uns 120, que han provocat la mort de fins a tres persones i l'evacuació de 27.500 persones de casa seva.

En tots els casos, aquests incendis van assolir aquesta gravetat que les comunitats autònomes afectades es van veure obligades a activar els seus respectius plans de protecció en una situació operativa de nivells 1 o 2, tal com estableix el Pla Estatal General d'Emergències (PLEGEM).

"Són incendis amb característiques diferents de les conegudes fins ara, a causa del canvi climàtic, com les altes temperatures que estem vivint", ha assenyalat Rodríguez, que ha advertit que des de començament d'any s'han vist afectades més de 200.000 hectàrees davant de les 50.000 de l'any passat.

D'aquesta manera, ha instat a "posar tots els mecanismes per treballar en la prevenció i l'extinció d'incendis ". "És moment de donar un cop de mà a les CCAA, col·laborar en aquesta que és la seva competència i complementar aquestes ajudes perquè els afectats puguin superar aquests moments", ha afegit.

En aquest sentit, ha destacat que l'acord serveix per agilitzar la concessió de les ajudes, ja que amb la declaració de zona catastròfica es poden començar a tramitar fins i tot abans de fer la valoració de danys. Així mateix, Rodríguez ha recordat que els afectats "tenen altres mecanismes dels quals ja podran rebre ajuda sense acollir-se a aquest decret, com poden ser la gestió de les assegurances agràries".

AJUDES DIRECTES

En concret, les mesures de recuperació previstes a l'acord aprovat aquest dimarts, i l'execució de les quals correspon al Ministeri de l'Interior, són les ajudes per mort o per incapacitat absoluta i permanent, per valor de 18.000 euros; per destrucció total de l'habitatge habitual fins a una quantia màxima de 15.120 euros, per danys que afectin l'estructura de l'habitatge habitual, fins al 50 per cent de la valoració tècnica i amb un límit de 10.320 euros, o per danys que no afectin a l'estructura de l'habitatge habitual, fins al 50% de la valoració tècnica i amb un límit de 5.160 euros.

També s'inclouen entre aquestes les ajudes per destrucció o danys als estris domèstics de primera necessitat de l'habitatge habitual, per reposar-los o reparar-los, amb un límit de 2.580 euros, així com per danys en elements comuns d'ús general d'una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal, fins al 50% de la valoració tècnica efectuada pel Consorci de Compensació d'Assegurances i amb un límit de 9.224 euros. També, els ajuts a persones físiques o jurídiques que hagin fet prestacions personals i de béns, i als titulars destabliments industrials, mercantils i de serveis, fins a 9.224 euros.

L'acord també preveu la possibilitat que s'aprovi una exempció de les taxes de l'Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit per a duplicats de permisos de circulació o conducció , així com baixes de vehicles sinistrats.

A més, l'acord preveu l' adopció d'altres mesures d'ajuda , condicionades a allò que estableixin les ordres ministerials dictades per cadascun dels diferents departaments competents per desenvolupar-les. Així, els diferents ministeris podran declarar determinades zones dactuació especial, així com lemergència de les obres necessàries per reparar els danys causats per qualsevol daquests sinistres en infraestructures de titularitat estatal compreses en el seu àmbit de competències.

També es preveu la concessió d'ajuts per danys en produccions agrícoles, ramaderes, forestals i d'aqüicultura marina. Quant a beneficis fiscals, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública concretarà l'exempció a la quota de l'Impost sobre Béns Immobles i la reducció a la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que corresponen als receptors d'aquests ajuts, que com és habitual estaran exempts de l'impost sobre la renda de les persones físiques les ajudes per danys personals.

Així mateix, els ministeris de Treball i Economia Social i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions poden desenvolupar mesures laborals i de Seguretat Social com a bonificacions i exempcions de quotes de Seguretat Social.

A més, les entitats locals rebran ajuts , per un import de fins al 50%, als projectes que executin per reparar infraestructures, instal·lacions i equipaments municipals, segons ha detallat el Ministeri de l'Interior en un comunicat.

També, ha precisat que una vegada s'elabori un informe detallat sobre els danys causats per aquests incendis forestals i es disposi d'una valoració tècnica de la quantia, el Govern, en col·laboració amb les administracions autonòmiques i locals, podrà completar aquest Reial decret amb l'adopció d'altres mesures complementàries a les adoptades per les administracions territorials a què correspon la competència en matèria de protecció civil.