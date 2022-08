Elisenda Paluzie és la presidenta de l'ANC. Foto: Wikipedia

L'ANC ha presentat un escrit en què sol·licita la recusació del jutge a càrrec de la querella presentada per l'entitat pel 'Catalangate' davant de "sospites sobre la seva falta d'imparcialitat".

En un comunicat, l'entitat ha assegurat que aquest jutge tenia "un perfil de Facebook on compartia continguts antiindependentistes" i que manté vincles amb l'Exèrcit, i considera que hi pot haver un biaix ideològic contrari als membres de l'ANC afectats per l'espionatge amb Pegasus, entre els quals hi ha els expresidents de l'entitat Elisenda Paluzie i Jordi Sànchez.

L'entitat es va querellar per vulneració del dret a la intimitat, del dret d'associació i d'altres drets fonamentals, i vol que s'investigui "els sospitosos principals dels fets delictius", que segons l'ANC podrien ser membres del CNI i de la Guàrdia Civil.