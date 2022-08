Feijóo, en una intervenció. Foto: Europa Press

El PP passaria a ser la primera força en 42 circumscripcions espanyoles i guanyaria les eleccions generals, segons la mitjana dels últims sondejos que IMOP-Insights per a El Confidencial després de les passades eleccions d'Andalusia. Les enquestes, a més, apunten que la formació que lidera Alberto Núñez Feijóo aconseguiria que 29 províncies on en els comicis del 2019 va guanyar el PSOE es tenyissin de blau.

La pujada del PP que apunta el sondeig se sustenta en diversos factors. La formació recolliria gairebé tots els suports que perd Ciutadans, convertit ja en una força extraparlamentària, amb només un 1,3% de suports i sense possibilitat d'entrar al Congrés dels Diputats. Però també perquè el bloc de la dreta s'eixampla i la quota dels populars en aquest espai és més gran. És a dir, el pastís ara és més gran i es reparteix entre dos partits, els populars i Vox, i no entre tres com fa tres anys i mig.

Feijóo s'imposaria a Pedro Sánchez a gairebé 30 províncies. En algunes, a més, ho fa amb una contundència que fa mesos era difícil de preveure. En un total de 17 circumscripcions es dispara fins i tot per sobre del 40% dels vots, gairebé gairebé la meitat de l'electorat en molts casos. On obté la xifra més alta és a Ourense, amb el 51,1%, la terra del líder del Partit Popular. El PP supera el 40% dels vots a 17 províncies.

Destaca Ourense, amb el 51,1%, la terra del líder del Partit Popular El PP millora els seus resultats a totes les províncies d'Andalusia, on guanya almenys un escó per circumscripció. Sempre per sobre del 25% dels vots, el dirigent gallec passa a dominar sis dels vuit territoris de la regió, amb les úniques excepcions de Huelva i Sevilla, on el PSOE encara conserva la seva hegemonia per un estret marge.