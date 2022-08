Arxiu - L'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos.

El jutge del cas Mercuri ha acceptat el recurs de la Fiscalia i ha decretat que el polític condemnat per retirar multes als seus familiars torni al règim intern a la presó de Lledoners, on va ingressar el 12 de gener passat atès que la concessió del règim obert. Així ho va demanar el ministeri fiscal atès que considera que aquesta concessió de llibertat “minimitza” els delictes de corrupció pels quals ha estat condemnat a tres anys de privació de llibertat, encara que ho gaudís amb caràcter restringit.

Cal ressenyar que la junta de tractament de la presó de Lledoners va declinar per majoria concedir-li el tercer grau però la Direcció General d'Afers Penitenciaris de la Conselleria de Justícia li va atorgar.

Manuel Bustos ara mateix està pendent del judici de tres peces més de la causa que encara no han arribat als tribunals.

Bustos va ser condemnat a tres anys de presó per dos delictes per trànsit d'influències per una de les peces de l'anomenat cas Mercuri, la causa de corrupció que analitza el seu mandat a l'Ajuntament de Sabadell on es va provar que va intermediar per retirar diverses multes de trànsit a familiars. Era la segona condemna en ferm, ja que també va rebre una pena d'un any i quatre mesos de presó per forçar que es nomenés a dit un alt càrrec de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.