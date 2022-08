ERC no s'oposarà a convalidar aquest dijous al Congrés el decret llei de mesures d'estalvi energètic i considera "una bona notícia" que el Govern hagi ofert tramitar-lo com a projecte de llei obrint la possibilitat d'introduir-hi esmenes.

Arxiu - El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, al Congrés dels Diputats després de la primera intervenció de Sánchez a la 26 edició del Debat sobre l'Estat de la Nació, a 12 de juliol de 2022, a Madrid (Espanya)

Faltarà per desvetllar-se si ho recolza o s'absté, però en tot cas la seva decisió de no obstaculitzar el decret facilita les coses al Govern de coalició per superar el rebuig anunciat de PP, Vox i Ciutadans.

En declaracions al Congrés, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián , ha assenyalat que la seva formació ha defensat "conjuntament amb altres forces polítiques, sobretot d'esquerra", algunes de les mesures contingudes al text, però ha insistit en la necessitat de "negociar" alguns aspectes, plasmar-ho per escrit i fer-ho amb una data a l'horitzó, en al·lusió a la tramitació com a projecte de llei.

" No és la primera vegada que es presenta aquí alguna cosa sense poder negociar, i és una bona notícia que es pugui ", ha indicat, posant èmfasi en la possibilitat de "millorar" el text perquè inclogui mesures "estructurals i no conjunturals", una crítica ja expressada per ERC amb anterioritat.

En aquest context, s'ha referit a superar la dependència energètica de Rússia ia una aposta per les energies renovables, cosa que hauria de ser el "leitmotiv de qualsevol govern progressista".