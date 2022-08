El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, i la ministra Teresa Ribera. Foto: Europa Press

El Ple del Congrés convalidarà aquest dijous 25 d?agost el decret llei d?estalvi energètic, ja que el Govern compta amb els seus socis d?investidura i de Pressupostos per superar el rebuig anunciat del PP, Vox i Ciutadans.

Tot i arribar a la seva setmana de tramitació sense els suports lligats, l'Executiu ja ha confirmat el vot favorable del PNB, Más País-Equo, Compromís i el PRC, i té garanties que Esquerra Republicana i EH-Bildu no s'oposaran a la seva convalidació.

Les dues formacions independentistes confien en la tramitació del decret com a projecte de llei per proposar canvis a través d'esmenes, i reclamen al Govern convertir en estructurals algunes de les mesures temporals previstes al pla.

PP I Cs AVALEN LES AJUDES PERÒ NO LES MESURES D'ESTALVI

Amb qui no podrà comptar el Govern és amb el PP, Vox i Ciutadans, que ja han avançat el seu vot en contra malgrat reconèixer com a positives diverses de les mesures, almenys PP i Cs, particularment pel que fa als ajuts al transport ferroviari i les beques a lestudi.

De fet, les dues formacions han instat l'Executiu a aprovar-les per separat en un nou decret llei si el que està en vigor no supera el seu examen parlamentari i ha deixat a un marge les mesures d'eficiència energètica.

Des del PP van arribar a qualificar com a "frivolitats" les mesures dirigides a reduir el consum energètic amb menys aire condicionat i el control de la il·luminació dels comerços, per després exigir una negociació prèvia amb els comerços i les comunitats, i limitar les mesures a recomanacions i no "imposicions".