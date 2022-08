Díaz i Griñán, en un acte del PSOE. Foto: PSOE



La senadora del PSOE i expresidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz , va signar dimecres 24 d'agost la petició d'indult per a l'expresident de la Junta, José Antonio Griñán , que impulsa la família. Tot i això, això xoca amb el Codi Ètic del seu partit que impedeix als càrrecs públics del PSOE donar suport a l'indult de condemnats per delictes de corrupció, que és el cas de l'exmandatari autonòmic .

L'article 8.1 del Codi Ètic del partit que regeix des del 2014, diu que els càrrecs públics del PSOE es comprometen a no proposar ni donar suport a l'indult de càrrecs públics condemnats per delictes lligats a corrupció, violència de gènere, delictes d'assetjament o discriminació, contra la llibertat i indemnitat sexuals, tortures o contra la integritat moral, així com la comissió de fets constitutius de delictes greus”.

El mateix article afegeix un segon punt recalcant que “els càrrecs públics i orgànics es comprometen a no sol·licitar el seu propi indult si fossin condemnats pels esmentats delictes” lligats a la corrupció.