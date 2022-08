Salvador Illa, en una entrevista. Foto: Europa Press

La Fiscalia Europea ha decidit obrir una investigació per veure si hi va haver prevaricació i malversació de fons europeus en la compra per part del Ministeri de Sanitat de 500.000 bates d'un sol ús a una empresa tèxtil xinesa al principi de la pandèmia per un preu "que seria notòriament superior al de mercat".



A l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press , les fiscals europees delegades Laura Pellón i Olga Muñoz expliquen que aquesta compra es va fer a l'empresa Weihai Textile Group Import & Export per part de la Direcció de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) del Ministeri de Sanitat el 27 de març del 2020.



L'assumpte ha estat reclamat per aquesta fiscalia després que tingués coneixement per la Fiscalia Anticorrupció que aquesta compra es va fer íntegrament amb fons europeus, fons FEDER. Aquest era un dels contractes d'emergència de l'Executiu de Pedro Sánchez que el Grup Parlamentari Popular de Madrid va portar a Anticorrupció l'abril del 2022.