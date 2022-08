La portaveu del Grup Popular al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha afirmat aquest dijous que resulta "bastant trist" que el president, Pedro Sánchez, se'n vagi a un altre país a "insultar" el cap de l'oposició i líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo .

Sánchez, de gira per Colòmbia, l'Equador i Hondures , ha assenyalat davant els periodistes que l'acompanyen que el canvi de lideratge del PP de Pablo Casado per Feijóo "ha estat per a pitjor, i era difícil".

"És força trist que un president del Govern se'n vagi a un altre país a insultar el líder de l'oposició", ha indicat Gamarra a la seva entrada al ple del Congrés dels Diputats en què es debaten i voten el decret de l'estalvi energètic i el nou sistema de cotització dels autònoms, entre altres mesures.