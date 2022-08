Abascal i Espinosa dels Monteros al Congrés. Foto: Europa Press



El president de Vox, Santiago Abascal , ha anunciat aquest 25 d'agost que el seu partit recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) el decret llei que inclou les mesures d'estalvi energètic, que a parer seu atempta contra els drets dels espanyols .

En declaracions als passadissos del Congrés , Abascal ha afirmat que el Govern de coalició està " entestat a portar ruïna, malbaratament i inseguretat " al país i ha assegurat que les mesures d'aquest decret llei estén "les cartilles de racionament al camp energètic".

Per això, la formació que lidera interposarà un recurs d'inconstitucionalitat "apel·lant al principi de seguretat i el respecte dels drets dels espanyols, que estan sent vulnerats ". Abascal ha aprofitat també per retreure al president del Govern, Pedro Sánchez, la seva absència al Congrés quan se celebra un Ple convocat pel mateix Executiu i es debat aquest decret llei, i mentrestant s'ofereix a Colòmbia per albergar el diàleg de pau: "Sánchez té molt pocs escrúpols, respecta molt poc aquesta càmera", sosté.