L'arribada a la direcció del Partit Popular d' Alberto Núñez Feijóo prometia portar moderació i uns nous aires a aquest partit, que des que Pedro Sánchez va arribar al poder s'ha dedicat a bloquejar totes i cadascuna de les iniciatives del Govern. Aquest bloqueig constant ha arribat a afectar els òrgans constitucionals, com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) . El màxim òrgan de la justícia espanyola fa quatre anys que no es renova, cosa que està causant un enorme descrèdit cap a la justícia espanyola , dins i fora de les nostres fronteres.

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, intervé durant el XIV congrés del Partit Popular català @ep

Però això no importa als partits polítics, i especialment als populars de Feijóo. Ells es mouen per quotes, i actualment controlen l'alt tribunal a força de col·locar jutges conservadors afins al partit . Si ho renovessin, els socialistes podrien col·locar més jutges perquè actualment tenen més vots que el PP, i això és una cosa que la dreta espanyola no deixarà que passi. Tenen segrestada la justícia espanyola, i no deixaran que funcioni d'acord amb els usos democràtics.

En aquest context, els homes de Feijóo continuen donant explicacions buides i sense sentit per justificar la no-renovació d'aquest òrgan constitucional. Pablo Casado , abans de ser expulsat del lideratge del PP, va signar un acord amb el Govern per renovar el CGPJ. El Govern va mantenir la discreció necessària i no va revelar l'acord amb l'oposició respectant el canvi de lideratge a les files populars, però no va servir de res.

Ara, Feijóo assegura que desconeix que es va signar un acord -no ho sap ni Cuca Gamarra , la portaveu popular que també va estar a la directiva de Casado-. Ningú no sap, ni coneix, ni recorda res, i així continuaran estirant el xiclet fins que puguin renovar l'òrgan tenint ells la majoria de vots. Una manera perfecta de no perdre el control de la justícia, ni al Govern ni a l'oposició.

DECEPCIÓ AL PSOE

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha assegurat aquest dijous que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , estava al corrent de l'acord aconseguit entre el PSOE i el PP el 2021, amb Pablo Casado com a president, per desbloquejar la renovació del Poder Judicial.” Em consta absolutament que el coneixia, perquè se'n va parlar a la reunió que va tenir Sánchez amb Feijóo ” el passat mes d'abril. Bolaños tampoc entén que el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons , digués que el va rebutjar per ser "secret" quan els ho va ensenyar el mateix Bolaños.

En una entrevista amb TVE, el ministre de la Presidència ha indicat que el PP ha desplegat un "carrusel d'excuses i versions totes falses i contradictòries sobre aquest tema". Preguntat per si va acceptar començar a negociar des de zero i oblidar aquest pacte a la trobada amb Pons, com va afirmar el vicesecretari del PP, Bolaños s'ha limitat a dir que això "no és així" i ha qualificat de "patètica" l'actitud del principal partit de l'oposició amb --ha reiterat-- les "falsedats".

" L'important no és que el PP estigui mentint de manera descarnada, sinó que es compleixi la Constitució i la llei ", ha demanat el ministre, abans d'emplaçar-los "un altre cop" a arribar a un acord amb què compleixin "el que van pactar i es renovi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Bolaños s'ha preguntat si "darrere" d'aquest comportament del PP hi ha una intenció de "guanyar als tribunals el que no guanyen al Parlament i les urnes". Segons ell, el PP s'ha ancorat en un "dreta obstruccionista incapaç d'arribar a un acord ni tan sols quan ho mana la Constitució", que fixa en cinc anys la durada del mandat de l'òrgan de govern dels jutges.