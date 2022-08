El coordinador general del PP, Elías Bendodo. Foto: Europa Press



El Partit Popular ha reiterat aquest 26 d'agost la disposició a reprendre amb el Govern negociacions en temes d'Estat, un dia després que el Congrés convalidés el decret d'estalvi energètic malgrat el 'no' dels 'populars', encara que el principal partit de l'oposició creu que seria més fàcil reprendre el diàleg si Pedro Sánchez no llença les seves propostes "a la galleda de les escombraries". Així ho han traslladat el coordinador general i el vicesecretari d'Organització del PP, Elías Bendodo i Miguel Tellado, respectivament, en dues entrevistes a Telecinco i es Radio .

Bendodo ha afirmat que el mes d'abril Feijóo es va reunir amb Sánchez a Moncloa poc després de ser nomenat líder del PP i li va mostrar el seu "compromís" com a partit d'Estat per avançar en pactes per a la justícia, l'energia, la Constitució o la seguretat nacional. "Cap ha estat escoltat", ha lamentat.

Per la seva banda, Tellado ha desitjat que les noves propostes que traslladaran al Govern "tinguin més èxit" que "totes les anteriors", que "han anat a la galleda de les escombraries sense ni tan sols haver-les mirat, sense dedicar-hi ni un minut" . Igualment, ha assegurat que el PP continuarà presentant propostes "tot i que el Govern es negui a escoltar-les".