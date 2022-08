La ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría , ha acusat el PP de dur a terme una oposició "frontista, negacionista i obstruccionista", ia partir d'ara condiciona tot diàleg amb els d'Alberto Núñez Feijóo que es compleixi l'acord signat per l'anterior equip popular i es procedeixi a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, posa després d'una entrevista amb Europa Press, a la seu del PSOE, en una imatge d'arxiu.

En declaracions a Europa Press Televisió, Pilar Alegría ha indicat que el vot del PP en contra del decret de mesures d'estalvi energètic confirma aquesta "oposició negacionista i obstruccionista" : "No es prenen seriosament la gent d'aquest país", ha assenyalat , recordant que aquesta norma ha estat convalidada per àmplia majoria i que recull "importants mesures" per a la classe mitjana, els treballadors i els joves".

"El PP i la ultradreta van votar en contra, però no van votar en contra d'aquest govern, sinó de la ciutadania --postil·la--. És una cosa absolutament inaudit. Als seus escons hi ha més botons que el 'no' que utilitzen reiteradament. Fer de bandera el 'No' és fer antipolítica i així no es construeix aquest país".

Segons ha explicat, aquesta legislatura no ha estat "exempta de dificultats", però tot i així el Govern ha pogut aprovar més de 160 propostes normatives al Congrés practicant el diàleg amb els agents socials i els partits polítics.

EL PP DÓNA L'ESQUENA AL DIÀLEG, TAMBÉ FEIJÓO



A parer seu, "l'únic partit que en reiterades ocasions ha donat l'esquena al diàleg és el PP": "Ho han fet tots els seus últims dirigents, i també l'últim a arribar, el senyor Feijóo", ha asseverat.

Pilar Alegría sosté que, " des del primer moment, el PP s'ha instal·lat a l'oposició d'enderrocament" i "està dient autèntiques barbaritats del president del Govern des del primer dia". Segons la seva opinió, des de l'arribada de Núñez Feijóo a la seu de Gènova els populars han seguit donant l'esquena al diàleg i han mantingut aquesta "oposició frontista".

En aquest context, ha recordat l'acord que la direcció de Pablo Casado va signar amb el Govern per renovar el Poder Judicial, un text del qual es desvincula l'equip de Feijóo: Un partit polític que se suposa que hauria de tenir responsabilitat, es nega a complir la Constitució i fa més de 1.350 dies que practica la insubmissió constitucional", denuncia.

Així doncs, ha volgut deixar clar que el diàleg amb el PP està condicionat que es procedeixi d'una vegada a renovar el CGPJ. "Si volen dialogar, que compleixin amb allò signat, que compleixin amb la Constitució i, a partir d'aquí, tot el diàleg que sigui necessari --ha afirmat--. Si compleixen allò acordat i renoven amb el CGPJ, podrem tenir tot el diàleg"·.

I dóna a entendre que no espera res de les propostes del PP d'estalvi energètic perquè de Feijóo "només se sap que va plantejar reduir els aires condicionats i la calefacció, i fins i tot quan era president de la Xunta proposava normes d'estalvi energètic gairebé semblants a les aprovades pel Govern". "Les mateixes mesures que ell ha votat en contra".