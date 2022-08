El president del Govern, Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez , durà a terme una trentena d'actes d'aquí a finals d'any en qualitat de secretari general del PSOE amb què els socialistes busquen recuperar el contacte directe amb la ciutadania i comunicar millor el que s'ha fet fins i tot ara i els seus plans de futur, han explicat fonts del partit.

L'Executiva del PSOE aprovarà dilluns una nova campanya, 'El Govern de la gent' amb què els socialistes s'han marcat l'objectiu d'arribar a "tots els racons d'Espanya per explicar què s'està fent i què se'n va a fer" i demostrar que estan governant per al 95% de la societat, han precisat les fonts.

La campanya arrencarà el proper 3 de setembre a Sevilla amb un acte de Sánchez, i als 30 esdeveniments que el president ja té agendats d'aquí a final d'any, caldrà sumar els dels ministres socialistes, membres de l'Executiva, diputats i senadors del partit, han afegit les fonts.

A PER TOTES



Al PSOE han fet seu el lema de " a per totes " que ja va fer servir Sánchez al Debat de l'estat de Nació i busquen amb el contacte directe i "pell amb pell" en aquest tipus d'actes la via per comunicar millor les seves polítiques a la ciutadania i el seu projecte per a Espanya amb la vista posada a les autonòmiques i municipals del proper any.

"Anem a totes, tenim projecte, tenim líder i ningú ens frenarà", han reivindicat des de Ferraz.