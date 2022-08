L'Alt Representant de la Unió per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell , ha afirmat aquest divendres que Rússia "ja ha perdut la guerra" d'Ucraïna en no haver aconseguit els objectius militars passats sis mesos d'invasió i haver perdut la iniciativa en el conflicte.

" La guerra està en un moment decisiu i qui pren la iniciativa en aquest moment ja no és Rússia, Rússia ja ha perdut la guerra ", ha assegurat durant la sessió final de les conferències dels Cursos d'Estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo ( UIMP) de Santander.

En aquest sentit, ha matisat que Ucraïna tampoc ha guanyat la contesa militar, però "moralment, políticament i militarment Rússia, en sis mesos de combat, ha perdut". "No ha aconseguit els seus objectius militars i està a la defensiva en aquest moment perquè Ucraïna ha rebut armes que li permeten identificar objectius crítics importants, portar la guerra a Crimea i manté la batalla de Jerson, que serà decisiva", ha argumentat.

Per això, Borrell ha assenyalat que la situació a l'est d'Europa no respon als plans marcats pel Kremlin a l'inici de la invasió del país veí. "Això sí, segueixen tenint la capacitat de condicionar-nos econòmicament. Cada cop menys, però la tenen", ha advertit.

"LA PROVA DEL COTÓ" PER A EUROPA



D'aquesta manera, el responsable d'Exteriors de la UE ha conclòs que la guerra a Ucraïna es tracta d'una "prova del cotó" per al bloc, ja que, segons ell, posa a prova la capacitat d'actuació i resistència dels països europeus davant del pols que planteja Moscou.

Així, el suport a Kíev tindrà un cost del qual les societat europees han de ser conscients i assumir , ha reflexionat, en línia amb l'avís llançat aquesta mateixa setmana pel president francès, Emmanuel Macron, que ha advertit de la fi de "l'era de la abundància" a Europa.

"Això tindrà un cost. No podem pretendre ser solidaris però que ens costi", ha recalcat Borrell, per insistir que la solidaritat consisteix precisament a compartir el cost de la situació a Ucraïna.

Sobre com Rússia ha condicionat la política exterior d'Europa perquè és el principal subministrador energètic, l'Alt Representant ha indicat que una de les conseqüències del conflicte a Ucraïna serà tallar aquestes dependències.

"Ens alliberarà de la dependència de l'energia russa a l'hora de decidir la política internacional. Fins ara era un gran condicionant i condicionava. Però mort el gos, es va acabar la ràbia. Si no existeix aquesta dependència, la nostra política podrà ser una altra ", ha assenyalat.