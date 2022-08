El PSOE confia a esgotar la seva legislatura / @EP

El PSOE està convençut que no hi ha d'haver problemes per tirar endavant els Pressupostos del 2023, encara que admeten que "no serà fàcil", i insisteixen que s'esgotarà la legislatura perquè segons els socialistes, els 'morats' i els aliats parlamentaris els interessa arribar al final sense avançar eleccions.

Els dos socis del Govern van mantenir al juliol una primera reunió sobre els propers Pressupostos Generals i, segons la direcció del PSOE, " l'entesa al Govern és molt superior al que després posteriorment intenten expressar " des del soci de coalició.

Els socialistes consideren que hi ha "disposició" per part de la resta de formacions perquè els Pressupostos tirin endavant "en temps i forma" encara que reconeixen que mai no és fàcil. "Són els últims pressupostos de la legislatura i seran difícils, com ho van ser els anteriors", ressalten.

ELS ALIATS VOLEN PRESSUPOSTOS EN TEMPS DE CRISI



Tot i això, incideixen que tant el PNB com ERC o Compromís, partits que governen a les seves comunitats, "són conscients de la necessitat que el país tingui nous pressupostos " en la conjuntura actual de crisi, davant d'un PP que està demostrant falta de "sentit comú".

En aquest sentit, les fonts destaquen que fins i tot els partits nacionalistes semblen estar més preocupats de vegades pels interessos d'Espanya que el mateix PP, que diu actuar mogut precisament per això.

A més, insisteixen en la "vocació de diàleg" del Govern i, després de les crítiques expressades aquest dijous per alguns dels seus socis de legislatura, asseguren que encara que sempre hi ha contactes intentaran anticipar-los si amb això es poden resoldre abans les votacions i no esperar l'últim minut, "perquè un dia ens donarà un infart".

Per tot això, al PSOE es mostren confiats que hi haurà Pressupostos per al 2023 i es remeten als resultats aconseguits en les votacions de dijous al Congrés, on va quedar demostrat que el Govern compta amb "majoria suficient".

Aquesta majoria serà la que permeti precisament, segons els socialistes, esgotar la legislatura. "El president no només té vocació de fer-ho" sinó que encara hi ha projectes que el Govern vol tirar endavant en aquesta recta final i per als quals compta amb suport parlamentari.

RESTEN IMPORTÀNCIA A LES DIFERÈNCIES A LA COALICIÓ



Així mateix, les fonts consideren que no només el PSOE vol acabar la legislatura sinó que a Unidas Podemos també li interessa que sigui així. Estar al Govern els dóna la possibilitat de continuar desenvolupant polítiques i un "altaveu" que altrament no tindrien, subratllen des de l'Executiva socialista.

Pel que fa a les diferències que amb certa freqüència emergeixen entre els socis de coalició, al PSOE les emmarquen dins de la "normalitat" i s'escuden que fins i tot en governs monocolor també es produeixen. “ És lògic que el partit minoritari es vulgui visibilitzar ”, admeten.

Amb tot, els socialistes retreuen a Podem que s'esforcin a "buscar més les diferències que el que ens uneix" quan s'aproven noves mesures, incidint en els elements en què no hi ha hagut acord, i que intentin transmetre la idea que el PSOE va "contra la majoria social, que és la que ells representen".

CONFIEN EN QUÈ PODEM RESOLRE LES SEVES DISCREPÀNCIES



En aquest sentit, i amb la vista posada ja a les autonòmiques i municipals del maig, al PSOE confien que a Unides Podem puguin superar les "dificultats" que estan tenint part de definir aliances i designar candidats i que "resolguin les discrepàncies que a vegades tenen”.

Aquest desig ve explicat pel fet que volen que els 'morats' puguin "canalitzar una part del vot a què el PSOE apel·larà però que no volem que es quedi en l'abstenció com va passar a Andalusia" amb els votants d'Izquierda Unida o Podem.

"Volem que sigui part de l'esquerra li vagi bé i s'articulin de manera que els vagi bé", han assegurat des de Ferraz, on no obstant es resisteixen a opinar sobre com s'haurien d'organitzar.