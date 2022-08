Kontsumobide anima a denunciar els casos de phishing i recorda que els bancs no demanen contrasenyes ni dades per email

L' Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha sancionat el partit polític Jaén Sentido i Común (JSC) per enviar un correu electrònic a 241 persones amb les seves adreces visibles i sense haver sol·licitat autorització prèvia a algun dels destinataris.

Va ser un d'ells el que va alertar d'aquesta circumstància després que es posés en contacte amb la formació política perquè l'informessin sobre el tractament de les dades personals i no rebre'n resposta.

A la resolució de l'AEPD s'explica que el reclamant va col·laborar amb el grup municipal durant "el procés de candidatures per a l'alcaldia en què concorrien diverses organitzacions polítiques", per la qual cosa s'intueix que va ser fruit d'aquesta relació prèvia pel que JSC disposava de correu electrònic i "sospita que es podria haver produït un tractament o cessió de dades sense la seva autorització".



Aquesta persona va exposar que el 26 de setembre del 2021 va rebre un correu electrònic remès a 241 destinataris "amb les adreces de tots ells visibles", sense haver fet ús de la funció "amb còpia oculta (CCO)". S'hi convocava una "assemblea oberta" de Jaén Sentido i Comú que s'havia de celebrar quatre dies més tard.

El 28 de setembre es va dirigir a la formació política sol·licitant que acredités l'autorització per a la utilització del seu correu electrònic per rebre aquestes comunicacions i posteriorment va demanar la via de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD).

El requirent, segons va precisar en el seu escrit de reclamació, va rebre "una contestació evasiva" i el partit el va informar que procedia a l'eliminació de la seva adreça de correu electrònic de la llista de contactes. Per aquesta circumstància va decidir presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i va aportar com a prova una "còpia del correu electrònic remès on figuren 241 destinataris amb les adreces de tots visibles". Es va admetre a tràmit i el 18 de març passat es va acordar iniciar procés sancionador a Jaén Sentido i Común.



L'anàlisi del cas, segons l'AEPD, revela que "no consta acreditat" que la formació política adoptés les disposicions tècniques i organitzatives adequades d'acord amb el que exigeix la normativa, ja que "es revela informació i dades de caràcter personal a tercers, amb la consegüent manca de diligència pel responsable".

En base a aquestes conclusions, s'acorda imposar dues sancions. Una greu de 500 euros per suposadament no garantir un nivell de seguretat adequat al risc; i una altra de 1.500, considerada molt greu, per no adoptar iniciatives que assegurin la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit de les dades personals i contra la seva pèrdua.

A més d'aquests 2.000 euros de multa en total, l'organisme fiscalitzador instava JSP a configurar l'enviament de correus de manera que es puguin remetre amb còpia oculta quan es dirigeixi a una pluralitat d'interessats. Això havia de ser acreditat en un termini de deu dies hàbils per confirmar-se el cessament de la conducta infractora.