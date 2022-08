Xavier Trias concedint una entrevista a Catalunyapress/ @CatPress

A principis de setembre, Xavier Trias , començarà a treballar a la candidatura amb què es vol presentar a les eleccions municipals del maig del 2023 a Barcelona . Fonts de JxCat asseguren que quan Trias torni de vacances ho farà amb la idea de tornar a l'arena política de la capital catalana.

Per a JxCAT és la millor opció que tenen i una enquesta encarregada per la pròpia formació sembla avalar aquesta tesi, amb Trias, JxCat arribaria fins als 10 o 11 regidors, potser suficients per intentar recuperar l'alcaldia barcelonina i aquest setembre, el partit n'encarregarà un de nou sondeig.



Fins ara les enquestes publicades per diferents mitjans li atorgaven les eleccions a ERC i el seu candidat, Ernest Maragall, però amb l'entrada a les travesses de Trias les coses semblen haver-se mogut.

L?operació Trias de JxCAT busca posar fi als vuit anys d?alcaldia d?Ada Colau, perquè creuen que no es gestionen bé ni els temes bàsics de la ciutat. Ho va dir Elsa Artadi abans de dimitir, i tenint en compte com està la ciutat no sembla faltar-li la raó. Segons el Baròmetre municipal d'aquest estiu, la inseguretat és el problema principal de Barcelona. Preocupa un 22% dels enquestats. La segona preocupació és la neteja (per a l'11,5%). I la tercera la pròpia gestió municipal (per a un 7,7%). De la qual cosa s'infereix que els barcelonins estan molt descontents amb l'equip de govern de l'alcaldessa que nega problemes com el de les paneroles i que està rebent sonores esbroncades de les vençudes a les places.

La candidatura de l'exalcalde, Xavier Trias, suposarà un tomb electoral i obligarà els contrincants a replantejar les seves estratègies polítiques perquè clarament la resta d'aspirants a l'alcaldia perdran vots a favor de Trias.

Cal recordar que a la legislatura 2015-2019 , Trias va ser derrotat per Ada Colau per un regidor de diferència i va deixar pas a Barcelona en Comú. A més, Trias no va marxar a casa sinó que va donar batalla des de l'oposició.

La batalla per la barra de comandament de l'alcaldia de Barcelona serà renyida i els barcelonins comencen a veure la llum al final d'un túnel que fa gairebé 8 anys que viuen.

Seguirem informant...