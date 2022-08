Feijóo juntament amb líders autonòmics del PP a Cerdedo-Cotobade. D'esquerra a dreta: Fernando López Miras (president de la Regió de Múrcia), Alfonso Fernández Mañueco (president de la Junta de Castella i Lleó), Alberto Núñez Feijóo (president del PP), Alfonso Rueda (president de la Xunta de Galícia) , Juanma Moreno (president de la Junta d'Andalusia i Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunitat de Madrid)

El president del PPdeG i president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, ha agraït aquest dissabte la "lleialtat" dels seus companys de partit, fent especial esment als dirigents provincials, en un procés de "transició exemplar" la primavera passada, moment en què Rueda va assumir el lideratge del PP a Galícia i la presidència de la Xunta després de la marxa de Feijóo a la política nacional. Ha instat a mantenir la unitat per anar "per la cinquena majoria".

Alberto Núñez Feijóo ha acudit a aquest acte per primera vegada com a líder nacional del PP, després d'haver-ho fet com a president del PPdeG i de la Xunta de Galícia durant els darrers anys. En el discurs ha declarat sentir-se "emocionat per haver tornat a casa" a protagonitzar un acte polític.

Feijóo ha aprofitat per agrair a Galícia " afecte i generositat " i ha advertit que, "passi el que passi", l'acte d'inici de curs del PP l'any que ve tornarà a ser a Cerdedo-Cotobade .

El president del PP ha assegurat que segueix amb atenció l'actualitat de Galícia i hi observa una "estabilitat i tranquil·litat que falta a Espanya".

Ha assegurat que segueix amb atenció l'actualitat de Galícia i observa la seva "empenta", l'acció del govern de Rueda , "l'estabilitat i la tranquil·litat que falta a Espanya".

Finalment, ha fet broma amb Alfonso Rueda sobre els seus dies d'estada a Galícia perquè "estiuejar on ho fa el president nacional del PP no és fàcil". "A mi també em passava, però tens una bona notícia: jo començava a descansar quan el president se n'anava i no tindràs problema la setmana que ve ni els propers mesos ", ha afirmat.

El president del partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, intervé en la inauguració del curs polític del PP a Cerdedo-Cotobade

CALOR, MÚSICA I 'SELFIES' A LA CARBALLEIRA DE CERDEDO-COTOBADE

La calor ha estat protagonista a l'acte d'inici del curs polític del PP d'aquest any. La temperatura d'aquest dissabte a Cerdedo-Cotobade , que ha rondat els 30 graus, ha sorprès fins i tot el president de la Junta d'Andalusia , Juanma Moreno , que "no esperava que el termòmetre arribés a aquests valors".

Però no ha estat l'única anècdota, i és que la presència de tants coneguts líders del partit d'altres comunitats autònomes, no habitual en aquest partit, ha provocat una important demanda de selfies entre els més de mil assistents a l'acte. Moreno Bonilla , Rajoy i Isabel Díaz Ayuso van ser algunes de les figures més reclamades.

Entre els assistents a l'acte, que ha comptat amb un grup de gaites i panderetes per amenitzar l'espera, també hi havia conselleiros, com Ángeles Vázquez , Fabiola García , Maria Jesús Lorenzana o Julio García Comesaña ; així com el president del Parlament, Miguel Santalices ; l'exministra Ana Pastor ; alcaldes, portaveus municipals i altres càrrecs del PPdeG i de la Xunta.

El president del govern gallec ha centrat els primers minuts de la seva intervenció a agrair als seus companys de partit tot el suport rebut després del "canvi inesperat" a la direcció del PPdeG . "Fa un any, aquí, qui ens diria els canvis que hi hauria en tan poc temps", ha proclamat, i ha recordat que, llavors, ell demanava el suport per revalidar la presidència del PP a Pontevedra i avui ho demana com a president de la Xunta.

Alfonso Rueda ha aprofitat per posar el valor la unitat del seu partit per fer el relleu després de la marxa de Feijóo a Madrid, davant dels que esperaven "que tot sortís malament". "Ara ens diuen que som continuistes. Doncs dic que si això és continuar la tasca de Fernández Albor , Fraga i Núñez Feijóo , ho som, ia molta honra. Millorant, però continuistes", ha recalcat.



"A PER LA CINQUENA MAJORIA"

Rueda ha esmentat en la seva intervenció tots els president del PP de Galícia, elogiant la seva responsabilitat, unitat i "lleialtat", així com de la secretària xeral, Paula Prado, i dels alcaldes, regidors i tot l'equip del PP . Un equip, ha dit, que l'acompanya "per la cinquena majoria" a Galícia .

Parlant d'eleccions, Rueda es va referir a les properes municipals, que tindran lloc el maig del 2023, i ha demanat als càrrecs locals i als candidats treballar "amb prou temps" augurant que l'any que ve "es veurà el poder urbà" del PP".



FEIJO PRESIDENT DEL GOVERN "QUANT ABANS"

El president dels populars gallecs s'ha conjurat per continuar treballant "des de la unitat d'un partit que forma part d'Espanya, un país molt plural i divers, que té en aquesta unitat la seva principal carta".



Ha constatat que els gallecs i els espanyols necessiten "un govern responsable" amb "un líder que uneixi tots" i "que entengui" que cadascun dels presidents autonòmics té les seves "legítimes aspiracions" i que poden "discutir" i "competir" “, però no s'enfronten.



"Creiem que Espanya és solidària i forta quan treballa amb governs responsables entre nosaltres i amb un líder que has de ser tu, i has de ser com més aviat millor", ha proclamat el president del PPdeG .



El que més li agradaria "al món", ha apuntat, seria poder rebre l'any que ve, a la trobada a Cerdedo-Cotobade , un Núñez Feijóo que fos president del Govern . "Qui sap... la nostra obligació és estar preparats perquè així sigui", ha aclarit.



"Alberto, tens una tasca enorme per endavant, i vas saber demostrar molta generositat i valentia, i el mínim que mereixes és el suport de tot el PP a Espanya ia Galícia", ha afirmat, i ha ofert al president nacional del partit que expliqui amb els seus companys del Partit Popular , que coneixen la seva feina.

El president de la Xunta ha promès treballar amb el seu equip per prendre mesures que permetin afrontar als gallecs els "temps complicats" que s'acosten, i tot això malgrat no poder comptar amb el Govern d'Espanya, a qui ha acusat de no estar “a favor de Galícia”.

Ha subratllat que Galícia té "reptes per afrontar" i ha promès "intentar encertar" en les mesures i "posar molta voluntat per fer les coses bé". A més, ha acusat l' Executiu de Sánchez de tenir "favoritismes" amb algunes comunitats autònomes i ha criticat durament algunes qüestions com la manca d'"implicació" per augmentar les places MIR o les condicions del PERTE de l'automoció, que deixen fora la planta de Stellantis a Vigo . Arran d'això, s'ha preguntat "com pot ser que la primera planta d'automoció d'Espanya s'acabi quedant fora del PERTE dissenyat pel Govern".

"Tota la il·lusió amb l'ajuda de la UE s'acabarà perdent per culpa del Govern central. No ho permetrem", ha incidit, i ha al·ludit als projectes no només de Stellantis, sinó també d' Altri o de la planta d'hidrogen verd a As Pontes , alhora que també ha retreu a l'Executiu el retard en l'arribada de l' AVE a la resta de ciutats gallegues (després d'haver-ho fet a Ourense).

Ha promès, davant aquesta "presa de pèl de Sánchez", que la Xunta seguirà reclamant el que correspon a Galícia.

GRÀCIES AL "SENTIDINY"

Alfonso Rueda ha assegurat que Galícia pot afrontar el futur amb cert "optimisme", "gràcies al 'sentidiño' amb què es va governar els últims 14 anys".

Ha valorat l'augment del PIB, la creació d'ocupació o el rècord de les exportacions. Ha fet referència també a la "estirada" que suposa el Xacobeo, ja que Galícia segueix batent marques en turisme. De la mateixa manera, ha subratllat que la Comunitat té "el millor servei de Prevenció i Extinció d'incendis d'Espanya", al qual ha agraït la seva feina aquest estiu "complicat", així com la tasca del conseller de Medi Rural , José González .

També ha assegurat que la comunitat gallega compta amb una "magnífica sanitat pública", tant a l'àmbit hospitalari com a Atenció Primària.

ATENDRE "A QUI MÉS HO NECESSITEU"

El president de l'Executiu gallec ha reiterat que pensa seguir aprovant "pressupostos responsables", amb mesures per atendre "qui més ho necessiti", i ha subratllat que la Xunta "actualitzarà" les ajudes socials per compensar l'elevada inflació.

FEIJÓO AGRAIX "EL CARINYO I LA GENEROSITAT DE GALÍCIA"

Alberto Núñez Feijóo ha acudit a aquest acte per primera vegada com a líder nacional del PP, després d'haver-ho fet com a president del PPdeG i de la Xunta de Galícia durant els darrers anys. En el discurs ha declarat sentir-se "emocionat per haver tornat a casa" a protagonitzar un acte polític.

Feijóo ha aprofitat per agrair a Galícia " afecte i generositat " i ha advertit que, "passi el que passi", l'acte d'inici de curs del PP l'any que ve tornarà a ser a Cerdedo-Cotobade .

El president del PP ha assegurat que segueix amb atenció l'actualitat de Galícia i hi observa una "estabilitat i tranquil·litat que falta a Espanya".

Ha assegurat que segueix amb atenció l'actualitat de Galícia i observa la seva "empenta", l'acció del govern de Rueda , "l'estabilitat i la tranquil·litat que falta a Espanya".

Finalment, ha fet broma amb Alfonso Rueda sobre els seus dies d'estada a Galícia perquè "estiuejar on ho fa el president nacional del PP no és fàcil". "A mi també em passava, però tens una bona notícia: jo començava a descansar quan el president se n'anava i no tindràs problema la setmana que ve ni els propers mesos", ha afirmat.

El president del partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, intervé en la inauguració del curs polític del PP a Cerdedo-Cotobade

CALOR, MÚSICA I 'SELFIES' A LA CARBALLEIRA DE CERDEDO-COTOBADE

La calor ha estat protagonista a l'acte d'inici del curs polític del PP d'aquest any. La temperatura d'aquest dissabte a Cerdedo-Cotobade , que ha rondat els 30 graus, ha sorprès fins i tot el president de la Junta d'Andalusia , Juanma Moreno , que "no esperava que el termòmetre arribés a aquests valors".

Però no ha estat l'única anècdota, i és que la presència de tants coneguts líders del partit d'altres comunitats autònomes, no habitual en aquesta trobada, ha provocat una important demanda de selfies entre els més de mil assistents a l'acte. Moreno Bonilla , Rajoy i Isabel Díaz Ayuso van ser algunes de les figures més reclamades.

Entre els assistents a l'acte, que ha comptat amb un grup de gaites i panderetes per amenitzar l'espera, també hi havia conselleiros, com Ángeles Vázquez , Fabiola García , Maria Jesús Lorenzana o Julio García Comesaña ; així com el president del Parlament, Miguel Santalices ; l'exministra Ana Pastor ; alcaldes, portaveus municipals i altres càrrecs del PPdeG i de la Xunta.