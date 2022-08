EuropaPress 3720700 presidenta parlament laura esborras roda premsa proposar vicepresident 1

Laura Borràs s'ha convertit en un problema per a l'independentisme per la seva radicalització fins al punt de saludar els que van boicotejar el minut de silenci a l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils .

Borràs és avui dia un dels problemes més grans que té el partit que ella mateixa presideix, JXCat. Diversos alcaldes, sobretot els més moderats que procedeixen de l'antiga Convergència , ja s'han dirigit al secretari general, Jordi Turull, per advertir-lo que Borràs no pot seguir de presidenta de Junts perquè el partit s'"arrisca moltes alcaldies a causa de la seva actitud ".

Avui dia, creuen en el seu propi partit, "Borràs actua més per engrandir el seu ego que per a JXCat, Catalunya i l'independentisme. I això és una cosa que no podem consentir, els individualismes ens destrossen".

Després de quedar-se sense càrrec institucional defensa ara la sortida de Junts del Govern català, cosa que rebutgen més de 250 alts càrrecs que perdrien la feina.



I és que a Laura Borràs alguns "l'han enaltit com si fos una estrella del rock, no d'una servidora pública i tingui autèntics clubs de fans petits però molt sorollosos i disposats a tot per defensar-la" com Francesc de Dalmases , a ctual diputat de Junts al Parlament, amb què manté una relació molt propera.