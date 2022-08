Joan Ignasi Elena durant una intervenció al Parlament/ @EP



En una entrevista al diari 'El Punt Avui' aquest diumenge, ha recalcat que “la realitat del canvi climàtic existeix” i que el seu impacte només es pot abordar destinant més recursos a la prevenció de focs.

Ha detallat que el Govern està fent tasques preventives en matèria de gestió dels boscos, amb una "inversió milionària" des de la Conselleria d'Acció Climàtica, així com iniciatives vinculades a la gestió de la fusta i tasques de vigilància, control i seguiment per part dels Agents Rurals.

També ha explicat que a Interior estan incorporant anualment 250 nous agents al cos dels Bombers de la Generalitat i 100 al d'Agents Rurals, i ha destacat que “el 90% dels focs a Catalunya no superen les 10 hectàrees gràcies a la actuació" de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i dels Bombers.

Ha defensat que actualment els agents de Bombers compten amb més eines tecnològiques, més mitjans i més coneixement sobre el comportament dels incendis, cosa que facilita les actuacions en cas de focs simultanis.

CANVIS LEGISLATIUS A L'ÀMBIT SANCIONADOR



Ha advocat per proposar canvis legislatius a l'àmbit sancionats per "actuar contra els que cometen voluntàriament o irresponsablement" els incendis, perquè assegura que nou de cada deu focs es produeixen per l'acció humana.

Elena ha recordat que "en els moments més crítics d'aquest estiu" es van decretar restriccions a 357 municipis ia 11 massissos catalans, i ha agraït la comprensió per part de la ciutadania i d'entitats d'oci, així com el grau de compliment.