La Ministra de Treball, Yolanda Díaz, pretén marcar distància de Podem demanant vagues i manifestacions socials als sindicats per escalfar el carrer en una tardor difícil per a l' economia i l' ocupació a causa de la inflació i la crisi energètica.

Díaz amb el seu procés d''escolta' sortirà als carrers per rellançar la seva plataforma electoral 'Sumar' i Pedro Sánchez també ho farà amb 30 mítings per explicar 'a la gent' la gestió de l'Executiu.

La vicepresidenta utilitza la CEOE per forçar una pujada de l'SMI i, si aconsegueix posar-se aquesta medalla, recolzar la seva plataforma electoral 'Sumar' en contra del PSOE de Sánchez i els seus companys de Podem on Pablo Iglesias manté un pols polític i personal contra Diaz .

Una Yolanda Díaz, que es torna a equivocar amb les seves intrigues com ja li va passar a València, Andalusia i Madrid, i sembla no saber que la revolta social i sindical que ella gelea pot tenir un efecte demolidor en les expectatives electorals de l'esquerra i allà inclosos PSOE, UP i MP, com els va passar a tots ells a Andalusia.

Des de Moncloa, sorpresos per les declaracions de Yolanda Díaz , s'han afanyat a treure ferro a les paraules de la vicepresidenta per dir que no convé fer soroll. I Sánchez ha posat en marxa els 30 mítings de carrer que ara anuncia per explicar la gestió del que ha batejat 'el govern de la gent'.