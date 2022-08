Catalunya press joves

Joan Romero està centrat ara en les "geografies del malestar" a Europa, un problema que pateixen també els joves espanyols, però no només. Això pot tenir una relació directa amb què les generacions que pateixen aquests problemes no són decisives en termes electorals.

Atès que segons Romero "per cada votant menor de 30 anys n'hi ha dos més grans de 50", i il·lustra la dificultat que aquest vot diferencial dels joves sigui capaç de fer virar una nit electoral. La incertesa és cap on anirà aquesta tendència, ja que el vot jove a Espnya és el més heterogeni, però també el més canviant.

Thomas Piketty explica a més una anomalia espanyola. Segons l'economista francès, el que prediu millor el vot és el nivell educatiu, però a Espanya l'edat del ciutadà és més determinant . "Hi ha elements implícits d'una ruptura del pacte intergeneracional", esbossa el professor de Ciències Polítiques, que cita problemes com ara la dificultat d'accedir a un habitatge o la precarietat per crear un brou de cultiu, "un malestar subjacent" , que pot explicar per què els joves espanyols fa gairebé una dècada que voten a la contra dels seus pares.