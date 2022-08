La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha assegurat aquest dilluns que no ha animat les mobilitzacions anunciades per CCOO i UGT per a aquesta tardor en contra de l'actitud de la CEOE a la negociació salarial, però ha subratllat que els sindicats "tenen tota la raó per sortir al carrer a mobilitzar-se contra la patronal" perquè cal apujar els salaris a Espanya.

"La patronal espanyola es va aixecar d'una taula el 5 de maig passat dient que no volia apujar els salaris i fins al juliol s'han subscrit només 450 convenis quan el normal són 2.000. Està bloquejant la negociació col·lectiva i això és greu", ha afirmat a declaracions a la cadena SER.

La vicepresidenta ha demanat a la CEOE i al seu president, Antonio Garamendi , "sensibilitat, altura de mires", compromís amb el seu país i que negociï i "deixi de bloquejar" la negociació col·lectiva. "La patronal sap que les famílies treballadores estan patint i crec que en aquest moment no és a l'alçada del seu país i, per tant, els sindicats tenen raons per sortir al carrer", ha assegurat.

La ministra ha assegurat que en un país com Espanya, amb salaris "més que moderats", és "impossible" viure amb una inflació superior al 10% i ha negat que aquesta posició impliqui la pèrdua de neutralitat al diàleg social. "Jo he subscrit 14 grans acords socials i ho podria haver fet de part, però no ho he fet", ha argumentat.

Díaz ha indicat que, encara que ella no es manifestarà amb els sindicats, els "comprèn" i, com a demòcrata, defensa el dret de la ciutadania a mobilitzar-se per defensar els seus drets. "Sé que hi ha malestar social, la ciutadania té dret a mobilitzar-se i un demòcrata hauria de dir això (...) És d'una enorme poca traça que algú ho qüestioni, no cal tenir por de cap mobilització", ha defensat.

La vicepresidenta ha criticat que causi polèmica que ella surti en defensa de la negociació col·lectiva, el bloqueig de la qual "està fent mal a les famílies" , i es vegi amb normalitat que el PP "agités i atiés" al seu dia les manifestacions de l'Església Catòlica contra la Llei d'avortament.

Preguntada per si la seva defensa de les mobilitzacions sindicals és una opinió personal o del conjunt del Govern, Díaz ha respost que "entén que un Govern progressista no es posicionarà d'una banda, la patronal, que no vol apujar els salaris" i que "un Govern demòcrata ha de defensar totes les manifestacions".

Sobre això, i sobre les declaracions de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera , al diari 'El Mundo' assegurant que el Govern ha d'"aportar solucions, més que manifestar-se", Yolanda Díaz ha recordat que Ribera va acudir a les manifestacions pel Mar Menor. "Entenc que la lògica és la mateixa i em consta que el Govern d'Espanya està molt preocupat perquè hi ha bloqueig a la negociació col·lectiva", ha afegit.

CREU QUE NO HI HAURÀ ACORD AMB CEOE PEL SMI



D'altra banda i en relació amb el salari mínim interprofessional (SMI), ha deixat clar que el Govern el pujarà i que, quan es disposi de la dada d'inflació del novembre, es convocarà la taula de diàleg social per abordar-ne la pujada. De moment, la Comissió d'Experts per a l'SMI es reunirà el proper 2 de setembre per fer noves aproximacions.

Pel que fa a si caldrà pujar l'SMI un 10% perquè no perdi poder adquisitiu, la vicepresidenta ha assenyalat que no és exactament així com funcionaria, ja que la inflació del novembre, segons previsions d'experts, se situarà entre el 7% i el 8% i després caldria fer una mitjana anual.

A partir d'aquí, ha explicat, es prendrà una decisió tenint en compte els criteris marcats a l'Estatut dels Treballadors: inflació, la participació dels salaris a la renda nacional, la productivitat i la situació econòmica del país. "La proposta que es faci de l'SMI ha d'estar englobada en aquests quatre paràmetres", ha dit.

Díaz ha confessat que creu que no hi haurà acord de totes les parts per a l'alça de l'SMI, ja que l'última pujada ja no va comptar amb el beneplàcit de la patronal, només dels sindicats.

"Jo treballaré per l'acord. M'agradaria una patronal espanyola que sigui propera al seu país i amb sensibilitat envers els que menys tenen", ha insistit Díaz, que ha afegit que "hi ha marges empresarials per poder actuar", doncs, segons dades del Banc d?Espanya, les vendes de les empreses han pujat més del 40% i els beneficis, més d?un 60%.