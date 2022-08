La secretària general del Grup de Vox al Congrés, Macarena Olona

L'exdiputada de Vox Macarena Olona , que va abandonar els càrrecs a finals de juliol al·legant motius de salut, ha reaparegut aquest dilluns en públic en iniciar el Camí de Sant Jaume des de Sarria (Lugo) i en les primeres declaracions ha deixat la porta oberta a tornar a la política.

" Estic desitjant tornar a suar la samarreta pública. Tinc molt clar que vull servir els espanyols i seré on els pugui ser útils ", ha afirmat, sense aclarir expressament si es refereix a l'activitat política oa la seva professió d'advocada de l'Estat.

Segons ha explicat, va abandonar la política per un problema de tiroide que li provocava esvaïments, el va fer perdre pes i li impedia fer vida normal.

Però ara assegura trobar-se bé, amb forces, i per això emprendrà el Camí de Sant Jaume, en compliment d'una promesa que va fer quan va viatjar a la primavera a Panamà per la mort del seu pare. Es tracta d'un recorregut de més de cent quilòmetres en cinc etapes que conclourà el 2 de setembre.

AMB ELS SEUS SEGUIDORS



És més, l'exdiputada de Vox va convidar els seus simpatitzants a acompanyar-la en aquest recorregut, i en xarxes socials fins i tot es mostrava disposada a córrer amb les despeses : “A tots els que vulgueu recórrer-ho, serà un plaer que ho fem junts. Jo em faré càrrec de la despesa si la dificultat per no fer-ho és econòmica", va publicar a Instagram.

Macarena Olona, que abans de ser candidata a Andalusia era secretària general del grup de Vox al Congrés, va anunciar el seu abandonament de la política el 29 de juliol passat "per raons mèdiques" alienes a la seva voluntat i que el feien "incompatible" continuar. Al Parlament andalús ja ha estat substituïda per Manuel Gavira com a portaveu de Vox a Andalusia.

El president de Vox, Santiago Abascal , ja va dir que no podria acompanyar Olona perquè té "coses a fer" aquests dies, però sí que li va desitjar "un bon camí i una ràpida recuperació".