Un grup de càrrecs públics de Ciutadans , incloent vicealcaldes i diputats provincials, han llançat un manifest en què reclamen la dimissió immediata de la presidenta del partit, Inés Arrimadas, i de tot el seu equip i la convocatòria immediata d'un congrés per triar-ne una de nova direcció.

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, durant una entrevista per a Europa Press.

Segons aquests militants, a Ciutadans "conviuen dues ànimes" , els que s'han "deixat la pell" per fer créixer el projecte d'Albert Rivera i "els que es van afiliar a la calor de les enquestes, venint a taula posada, exigint llocs i càrrecs , convertint-se en el nucli més proper a Inés Arrimadas".

Al seu parer, Arrimadas s'ha convertit "en una presidenta enlairada de la realitat, que utilitza Ciutadans com a escut per ocultar la seva pròpia crisi, que no trepitja el carrer i que no visita ni els territoris ni els càrrecs públics i orgànics que estan dia a dia a prop dels afiliats i dels ciutadans".

S'HA ABANDONAT LA DOCTRINA D'ALBERT RIVERA



A més, acusen l'actual direcció de Ciutadans de "pactes constants" amb el govern de Pedro Sánchez i Podemos , "tant al Congrés com per impulsar mocions de censura a la Regió de Múrcia i la Comunitat de Madrid i en altres municipis", i creu que Arrimadas i el seu equip ha abandonat les receptes per a Espanya que proposava Albert Rivera quan es va fundar el partit.

També es queixen de "errors estratègics" que han portat a la successió de derrotes electorals ia la pèrdua de militants i diputats autonòmics, tot això sense cap "autocrítica", de manera que entenen que "ha arribat el moment de donar la veu als afiliats i que ells decideixin, en una assemblea general extraordinària, quina refundació volen".

" El problema de Cs no és el logo, ni el color, ni els afiliats, ni d'aquells que van dimitir de les seves responsabilitats executives ja fa gairebé tres anys . El problema de Cs és el de les persones que el dirigeixen aquests darrers anys, que anteposen els seus interessos personals i econòmics, atrinxerant-se al càrrec, a l'interès general del partit i d'Espanya", sostenen.

ERRORS ESTRATÈGICS I FALTA D'AUTOCRÍTICA



Per això, demanen la "dimissió immediata" del Comitè Executiu del partit i la convocatòria d'una assemblea extraordinària perquè els afiliats elegeixin una nova direcció i una nova estratègia política. "No hi ha ja excuses per no fer-ho de manera urgent -afirmen--. Amb les eleccions municipals i autonòmiques a la cantonada, la direcció del partit vol, una altra vegada, guanyar temps per posar els afiliats contra l'espasa i la paret al gener. Massa tard".

Entre els signants figuren Sara Fernández i Mari Carmen Sánchez, vicealcaldesses de Saragossa i Alacant (on comparteixen govern amb el PP); Susana Fernández, portaveu del partit a Astúries; Susana Gaspar, diputada a Aragó; Javier Gutiérrez, portaveu a la Diputació d'Alacant; Ilde Ruiz, portaveu a la Diputació de Jaén; i l'exsenadora andalusa Mar Hormigo.