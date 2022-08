Salvador Illa (PSC) en rueda de prensa.

El primer secretari del PSC i cap de l'oposició al Parlament, Salvador Illa, pensa que l'inici del curs polític no serà plàcid i té clar que l'etapa d'Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona ha d'arribar a la seva fi.

En paraules d'Illa, "Barcelona necessita obrir una etapa nova. Crec que aquesta etapa nova qui millor la pot liderar és Jaume Collboni. En els pròxims mesos la prioritat ha de ser governar i construir alternativa pels que no tenim la tasca de governar, perquè seran mesos que no seran senzills".

Per afegir que "el PSC a les municipals busca ser útil. Estic molt content de la feina feta pels alcaldes i regidors de la meva formació. Hem aplicat una manera d’entendre la política que és ser útils estant a prop dels ciutadans i intentant sumar en comptes de posar entrebancs a tot. Jo espero que sigui reconegut per la ciutadania. En tot cas, no soc partidari de la campanya permanent, encara hi ha molts mesos per fer coses i ja arribarà el moment de fer balanç i de dir què es vol fer".

Preguntat pel candidat del PSC a Baracelona, el líder dels socialistas catalans ho té clar "la meva opinió com a primer secretari del PSC és que Jaume Collboni és la persona adequada. No només com a candidat, sinó per ser l’alcalde de Barcelona. El partit té uns procediments interns en marxa i he de respectar aquests mecanismes. La meva opinió, que crec que compta una mica, és aquesta, i l'he explicat a tort i a dret. Hi ha gent que va tenir molta pressa en nomenar candidats, però nosaltres respectem els processos interns. Quan parlo amb altres alcaldes i alcaldesses no em parlen de les eleccions, sinó de, per exemple, què hem de fer per resoldre problemes de seguretat als seus barris. Se'm queixen que la Generalitat no està on ha d'estar sobre aquest tema, que la política del Govern és la de la CUP, que no s'envien els recursos, que de vegades el conseller Elena no atén els alcaldes, que això em sembla molt de greu".

Illa carrega contra el conseller Elena i afirma que "alguna vegada he tingut queixes, sí. Estan preocupats pel dia a dia dels seus pobles i ciutats. I ja arribaran les eleccions".

Preguntat pels pactes "el PSC farà el que ha fet sempre: afavorir governs estables i amb una visió el més progressista possible. Estem disposats a enraonar amb tothom i a donar molta autonomia als companys de cada poble i ciutat. Ells són els que saben declinar la millor aliança possible que doni estabilitat i les millors polítiques públiques. El PSC no té posicions dogmàtiques. Tenim tres criteris: donar confiança i autonomia als companys de cada poble i ciutat, generar estabilitat i orientacions progressistes. No veig cap motiu per canviar aquesta manera d’actuar".

Donat que "en política necessitem molta serenitat i actuar sempre pensant en l'interès general i el bé comú. S'ha de dir en públic el mateix que es diu en privat i explicar als ciutadans les coses com són. Hem de fer política útil. Es pot ser útil des dels governs i també en la construcció d'una alternativa, que és la tasca que estem fent nosaltres".